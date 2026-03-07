Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia habilitó a los vecinos a retirar sus pertenencias

La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas otorgó el permiso a los damnificados para ingresar a sus casas y retirar objetos esenciales, tras el colapso en el complejo de viviendas Estación Buenos Aires.

El operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con acompañamiento de Bomberos.

Los vecinos del complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, comenzaron a retirar sus pertenencias y objetos esenciales tras el derrumbe del techo de un estacionamiento del pasado martes que afectó a 200 familias de 175 departamentos .

La habilitación fue dispuesta por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 31, que encabeza la investigación del caso, y brindó los detalles del operativo. "Luego de haberse adoptado los recaudos necesarios para resguardar a todas las personas involucradas, la Fiscalía autorizó la realización de las tareas de apuntalamiento en el lugar, la demolición y el retiro de escombros", expresaron las autoridades.

Y agregaron: "Del mismo modo, se autorizó la remoción y reubicación de vehículos y el ingreso ordenado y coordinado de las personas afectadas, todo ello bajo estrictas condiciones de seguridad y en coordinación con el gobierno de la CABA".

La preocupación de los damnificados ante la incertidumbre del futuro de sus departamentos.

En el marco del operativo, se dispuso el despliegue de recursos en la zona: "El Cuerpo de Bomberos destinó más de 20 efectivos al operativo e instaló un centro de control móvil y una unidad médica", precisó el comunicado.

Además, añadió: "La Policía de la Ciudad destinó más de 100 efectivos asignados las 24 horas para proteger los bienes de los vecinos", mientras que "en el perímetro de los edificios afectados, se mantiene el vallado perimetral. En el lugar también hay personal de la Guardia de Auxilio, Defensa Civil y Agentes de Prevención".

Derrumbe complejo habitacional Estación Buenos Aires Parque Patricios 2 El colapso del techo del estacionamiento afectó a 200 familias. Redes sociales

El caso que conmociona Parque Patricios: colapsó el techo de un estacionamiento y aplastó 65 autos

El techo de un estacionamiento se desplomó este martes de madrugada en un complejo habitacional de Parque Patricios, ubicado detrás de la cancha de Club Atlético Huracán. El derrumbe provocó escenas de tensión, dejó 65 vehículos destruidos y obligó a evacuar preventivamente a parte de los residentes del lugar y de un edificio aledaño. No se registraron víctimas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 en un edificio situado en la calle Mafalda al 900. Según relataron vecinos, el sector afectado corresponde a un patio interno que cedió y cayó sobre el garaje emplazado en el subsuelo.

Tras el colapso, intervinieron Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, el Grupo Especial de Rescate (GER), la división K9 con perros de búsqueda y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía porteña. El operativo se extendió durante la mañana para asegurar la estructura y descartar la presencia de personas atrapadas.

En el complejo viven cerca de 500 familias distribuidas en unos 300 departamentos. Algunos habitantes lograron salir con sus mascotas, mientras que otros permanecieron en el interior a la espera de precisiones sobre el estado del edificio.

"Fue impresionante. Si pasaba más tarde, podría haber sido una tragedia", sostuvo Federico, uno de los vecinos, al describir el momento del derrumbe. También señaló que desde hace años venían advirtiendo sobre posibles fallas vinculadas a obras en el predio.