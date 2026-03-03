Ataque con misiles en el centro de Israel: al menos 12 heridos y 1.500 evacuados

Varios medios israelíes confirmaron una ofensiva en el centro de Tel Aviv, las autoridades militares informaron que "las circunstancias del impacto están siendo revisadas". En redes sociales se compartieron varios donde se puede ver edificios y autos incendiados.

Irán atacó el centro de Tel Aviv, en medio de la escalada de violencia que ya lleva cuatro días en Medio Oriente . Medios israelíes confirmaron que al menos 12 personas resultaron heridas y evacuaron a 1.500. Las autoridades militares informaron que "las circunstancias del impacto están siendo revisadas".

El momento en que un misil impacta a metros de una cancha en Emiratos Árabes y causa el pánico de los jugadores

"L as Fuerzas de Defensa de Israel identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza ", escribieron las FDI.

El comandante del distrito de Tel Aviv, Haim Sargaroff, aseguró para The Times of Israel que "se reportaron impactos en varios lugares del centro del país, causando daños y heridos" . También que el tipo de misil lanzado habría sido misiles balísticos con ojivas de bombas de racimo, utilizadas anteriormente en 2025.

Israel también informó que realizó un ataque a los miembros del consejo mientras votaban para elegir al Líder Supremo en la Asamblea de Expertos en Teherán cuando realizaban el recuento de votos.

Continúa el conflicto en Medio Oriente: en las últimas horas, Israel atacó objetivos de Hezbola en los suburbios de Beirut . Además, envió tropas al sur de El Líbano e incrementó la ofensiva aérea. Desde Media Luna Roja informaron que los muertos en Irán ascienden a casi 800 .

En el cuarto día de ataques, Israel avanzó con su ofensiva sobre Teherán, donde aseguraron que el ejército israelí "atacó a un alto comandante del régimen terrorista iraní en Teherán". En esa línea añadieron que también atacaron el complejo de la oficina presidencial de Irán en Teherán.

"El cuartel general central ha sido desmantelado", aseguraron en un comunicado y detallaron que "los líderes detrás de este régimen terrorista, y la sede donde se encontraban, han sido eliminados".

Desde Media Luna Roja informaron que la cantidad de muertos en Irán aumetó a 787, desde el comienzo de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, mientras que de ONG HRANA aseguraron que son 742 pero que existen cientos de fallecimientos pendientes de confirmación.

Donald Trump, presidente de EE.UU, aseguró que "es demasiado tarde" para entablar conversaciones con Irán: "Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren dialogar. ¡Dije: '¡Demasiado tarde!'".

Israel anunció ataques a la oficina del Presidente y al Consejo de Seguridad de Irán

El Ejército de Israel anunció que en la noche del lunes bombardeó el complejo gubernamental en el centro de Teherán, en un ataque con "decenas de municiones" dirigido contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.

Estas instalaciones se encuentran ubicadas a pocos metros del complejo donde fue asesinado el sábado el líder supremo, Alí Khamenei, junto a otros oficiales.

El lunes por la noche, "la aviación israelí atacó y desmanteló instalaciones situadas en el complejo de la dirección del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", expresaron desde las Fuerzas de Defensa.

Según indicaron, el Ejército israelí atacó aproximadamente 600 objetivos en Irán y en su otro frente, el Líbano, advirtió que atacó en el último día "más de 160 objetivos" de Hezbollah en el sur del país, donde además profundizó su invasión terrestre.