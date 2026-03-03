3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Ataque con misiles en el centro de Israel: al menos 12 heridos y 1.500 evacuados

Varios medios israelíes confirmaron una ofensiva en el centro de Tel Aviv, las autoridades militares informaron que "las circunstancias del impacto están siendo revisadas". En redes sociales se compartieron varios donde se puede ver edificios y autos incendiados.

Por
Ataque con misiles en el centro de Israel: al menos 12 heridos y 1.500 evacuados
@ShehabAgency

Irán atacó el centro de Tel Aviv, en medio de la escalada de violencia que ya lleva cuatro días en Medio Oriente. Medios israelíes confirmaron que al menos 12 personas resultaron heridas y evacuaron a 1.500. Las autoridades militares informaron que "las circunstancias del impacto están siendo revisadas".

El misil cayó cerca de la cancha donde se disputaba el Challenger de Fujariah.
Te puede interesar:

El momento en que un misil impacta a metros de una cancha en Emiratos Árabes y causa el pánico de los jugadores

"Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", escribieron las FDI.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ShehabAgency/status/2028839698467074461&partner=&hide_thread=false

El comandante del distrito de Tel Aviv, Haim Sargaroff, aseguró para The Times of Israel que "se reportaron impactos en varios lugares del centro del país, causando daños y heridos". También que el tipo de misil lanzado habría sido misiles balísticos con ojivas de bombas de racimo, utilizadas anteriormente en 2025.

Israel también informó que realizó un ataque a los miembros del consejo mientras votaban para elegir al Líder Supremo en la Asamblea de Expertos en Teherán cuando realizaban el recuento de votos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ShehabAgency/status/2028829305346617489&partner=&hide_thread=false

Israel ataca objetivos de Hezbola en suburbios de Beirut: el número de muertos asciende a 800

Continúa el conflicto en Medio Oriente: en las últimas horas, Israel atacó objetivos de Hezbola en los suburbios de Beirut. Además, envió tropas al sur de El Líbano e incrementó la ofensiva aérea. Desde Media Luna Roja informaron que los muertos en Irán ascienden a casi 800.

En el cuarto día de ataques, Israel avanzó con su ofensiva sobre Teherán, donde aseguraron que el ejército israelí "atacó a un alto comandante del régimen terrorista iraní en Teherán". En esa línea añadieron que también atacaron el complejo de la oficina presidencial de Irán en Teherán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mirsadeye/status/2028762435440562272?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2028762435440562272%7Ctwgr%5Eec3d84f453433dd3fca445644a4d0be8940efcf8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D1772550017828213&partner=&hide_thread=false

"El cuartel general central ha sido desmantelado", aseguraron en un comunicado y detallaron que "los líderes detrás de este régimen terrorista, y la sede donde se encontraban, han sido eliminados".

Desde Media Luna Roja informaron que la cantidad de muertos en Irán aumetó a 787, desde el comienzo de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, mientras que de ONG HRANA aseguraron que son 742 pero que existen cientos de fallecimientos pendientes de confirmación.

Donald Trump, presidente de EE.UU, aseguró que "es demasiado tarde" para entablar conversaciones con Irán: "Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren dialogar. ¡Dije: '¡Demasiado tarde!'".

Israel anunció ataques a la oficina del Presidente y al Consejo de Seguridad de Irán

El Ejército de Israel anunció que en la noche del lunes bombardeó el complejo gubernamental en el centro de Teherán, en un ataque con "decenas de municiones" dirigido contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.

Estas instalaciones se encuentran ubicadas a pocos metros del complejo donde fue asesinado el sábado el líder supremo, Alí Khamenei, junto a otros oficiales.

El lunes por la noche, "la aviación israelí atacó y desmanteló instalaciones situadas en el complejo de la dirección del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán", expresaron desde las Fuerzas de Defensa.

Según indicaron, el Ejército israelí atacó aproximadamente 600 objetivos en Irán y en su otro frente, el Líbano, advirtió que atacó en el último día "más de 160 objetivos" de Hezbollah en el sur del país, donde además profundizó su invasión terrestre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milei se reunió con Peter Lamelas.

Milei con Lamelas: el Gobierno blinda su relación con EEUU en plena escalada en Medio Oriente

Caputo habló en Córdoba.

Caputo aseguró que tener la "macroeconomía ordenada" es "el mejor escudo" frente a la guerra en Medio Oriente

Las bolsas del mundo, en rojo por la guerra en Medio Oriente.

Nuevo cimbronazo en los mercados por la guerra en Medio Oriente: caen las bolsas y se dispara el petróleo

Israel bajo fuego: 200 turistas argentinos siguen varados por el cierre del espacio aéreo

Israel bajo fuego: 200 turistas argentinos siguen varados por el cierre del espacio aéreo

Continúan los bombardeos en Irán. 

Israel ataca objetivos de Hezbola en suburbios de Beirut: el número de muertos asciende a 800

YPF descarta subas bruscas de combustibles pese a la escalada bélica en Medio Oriente y el salto del petróleo

YPF descarta "subas bruscas" de combustibles pese a la escalada bélica en Medio Oriente y el salto del petróleo

Rating Cero

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

¿De qué se trata El mentalista, la histórica serie que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias?
play

De qué se trata El mentalista, la histórica serie de la TV que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias

Con una historia cálida, actuaciones sólidas y una mirada sensible sobre el amor en la madurez, Memorias de Manhattan se convierte en una de esas películas ideales para quienes buscan una propuesta emotiva y reflexiva en Netflix.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con Stephanie Cayo

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con la actriz Stephanie Cayo

Ashley Tisdale, actriz de Disney devenida empresaria y madre en 2026. 

Qué fue de la vida de Ashley Tisdale, la actriz rubia que brilló en Disney con High School Musical

La conductora reveló qué pasaría en 2026 con la figura de Telefe.

"No se lo esperan...": Yanina Latorre filtró cuál es el futuro de Susana Giménez en televisión

últimas noticias

Ferias imperdibles de Buenos Aires.

Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

Hace 10 minutos
Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

Hace 10 minutos
Comenzó el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y declararán 100 testigos.

Juicio oral por ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que era "una tragedia previsible"

Hace 14 minutos
Héctor Guerrero y Pablo Grillo.

Caso Pablo Grillo: Casación ratificó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero

Hace 16 minutos
Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

Hace 27 minutos