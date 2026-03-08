La familia de Nahuel Gallo habló por primera vez tras su liberación: "También nosotros volvimos a ser libres" En la cuenta de Instagram de Kevin Gallo, hermano del gendarme detenido en Venezuela por 448 días, la familia se pronunció sobre su liberación y agradeció a la AFA y al Gobierno por el trabajo. Por + Seguir en







La familia del gendarme detenido en Venezuela se pronunció por primera vez tras la liberación. @kevingallo_ok

A seis días de la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido durante 448 días en Venezuela, acusado de espionaje y terrorismo bajo el entonces gobierno de Nicolás Maduro, la familia del integrante de la fuerza de seguridad se pronunció por primera vez: "También nosotros volvimos a ser libres", expresaron.

En la cuenta de Instagram de Kevin Gallo, hermano del gendarme, la familia se descargó en un largo comunicado donde reveló las sensaciones de angustia y amarga espera que experimentaron durante estas largas jornadas. "Fueron días muy duros, de esos que te marcan para siempre y que nadie está preparado para vivir", precisaron.

El texto, firmado por la madre, Griselda Heredia, y sus hijos Armando Gallo, Daiana Gallo y Kevin Gallo, hermanos de Nahuel, también se describió: "Cuando Nahuel recuperó la libertad, no fue solamente él quien volvió a ser libre. Después de 448 días, con él también sentimos que nos liberábamos nosotros, porque durante todo este tiempo vivimos con el corazón en pausa, esperando el día en que pudiéramos volver a estar completos".

familia gallo 1 Nahuel Gallo con su madre y sus hermanos. @kevingallo_ok Además, la familia añadió: "En momentos así uno entiende que nadie se salva solo. Detrás de cada paso hubo personas que estuvieron, que ayudaron, que se preocuparon de verdad y que no soltaron nuestra mano cuando más lo necesitábamos".

Finalmente, antes de los agradecimientos, concluyó: "Tenemos un país increíble, lleno de gente que, aun sin conocernos, estuvo cerca; acompañando, rezando y haciendo todo lo posible para que Nahuel pudiera volver a casa, dejando de lado sus distintas ideas, posiciones o miradas, y acompañando como argentinos, sin diferencias".

Entre los agradecimientos, se destacó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su líder Claudio "Chiqui" Tapia, y a distintos funcionarios del Gobierno como el presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich y el canciller Pablo Quirno. Además, se resaltó la labor de diputados como Juan Grabois, Marcela Pagano y los periodistas Natasha Niebieskikwiat y Gonzalo Bañez. Y destacó la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en colaboración con la gestión libertaria. Mirá el texto completo de la familia Gallo con agradecimientos al Gobierno y a la AFA familia gallo carta @kevingallo_ok