Israel se suma a las amenazas de Donald Trump contra Irán: "Continuaremos con toda la fuerza"

Mediante un mensaje transmitido por cadena nacional, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió "muchas sorpresas" para desestabilizar a la República Islámica en el marco de la guerra en Medio Oriente.

Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu, primer ministro del Estado de Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que continuará sus ataques contra Irán "con toda la fuerza". Mediante un mensaje televisado transmitido por cadena pública, también prometió "muchas sorpresas para desestabilizar al régimen" de la República Islámica.

La foto oficial de la cumbre Escudo de las Américas.
Escudo de las Américas: con la presencia de Milei, Trump anunció una "nueva coalición militar contra los cárteles"

A una semana del inicio de la guerra en Medio Oriente, después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, el presidente norteamericano Donald Trump amenazó esta mañana que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!". Horas más tarde, Netanyahu se sumó a las advertencias de su principal aliado en el conflicto y adelantó que Israel "tiene un plan organizado con muchas sorpresas" dentro de la siguiente fase del plan "para desestabilizar al régimen y para facilitar el cambio".

Durante su comparecencia posterior al sabbat, el primer ministro israelí se dirigió directamente al gobierno de Líbano para que desmantele a Hezbolá, la organización política con un brazo armado. "Si no lo hacen, traerá consecuencias desastrosas para el Líbano. Quien baje las armas, no sufrirá daño. Quien no lo haga: sangre", amenazó Netanyahu.

Por último, el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Effie Defrin, detalló que la nueva fase ofensiva contra Irán comenzó este sábado con ataques en "sitios clave". Algunos de estos bombardeos sucedieron en las ciudades de Parchin y Shahrud, donde la República Islámica tiene sus principales fábricas de misiles balísticos.

Donald Trump anticipó que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este sábado que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!". Así lo expresó en redes sociales luego de los dichos del mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, quién había asegurado que su país no se rendirá ante las ofensivas israelíes y estadounidenses en Medio Oriente.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, prometiendo no dispararles más. Esta promesa se hizo solo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel. Buscaban tomar el control y gobernar Oriente Medio", señaló en un primer momento el republicano, que este sábado encabezará la cumbre Escudo de las Américas, con la presencia del presidente Javier Milei.

En su posteo provocador por Truth Social, Trump manifestó que es "es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio. Han dicho: 'Gracias, presidente Trump'. Yo he dicho: '¡De nada!'. Irán ya no es el 'matón de Oriente Medio', sino 'el perdedor de Oriente Medio', y lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o, más probablemente, ¡colapse por completo!", sostuvo.

"¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Debido a la mala conducta de Irán, se está considerando seriamente su destrucción total y muerte segura, y se están considerando zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían considerado como objetivo. ¡Gracias por su atención a este asunto!", concluyó Trump.

Guerra en Medio Oriente: la respuesta de Irán

En medio de nuevos bombardeos sobre Teherán y un incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dio un discurso en televisión y no dio tregua: "Los enemigos de Irán deben llevarse a la tumba su deseo de rendición incondicional".

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que, durante la madrugada, lanzaron más ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán y uno 80 aviones de combate israelí atacaron y destruyeron el bunker militar del líder ya fallecido Alí KHamenei.

Masoud Pezeshkian
El presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Por eso, Irán envió una serie de ataque contra el "corazón de los territorios ocupados" y Tel Aviv. Ante esto, Pezeshkian indicó que "el consejo de liderazgo interino acordó ayer que no se realizarán más ataques contra países vecinos ni se dispararán misiles a menos que un ataque contra Irán provenga de esos países".

Mientras, Donald Trump había indicado a través de su red social Truth que "no habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional". En el marco del conflicto internacional, se escucharon sirenas y explosiones en Jerusalén, pero no se reportaron heridos.

