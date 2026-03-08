El aislamiento de Gran Hermano le hizo vivir un dramático momento al amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, quien tuvo que ser asistido por sus compañeros tras una crisis de llanto.
Kennys Palacios tuvo un episodio preocupante, por el que se replanteó si hizo bien o no al entrar al reality de Telefe.
La situación del estilista de la conductora de MasterChef se vivió con dramatismo y paralizó por minutos el reality de Telefe. "¿Qué hago acá?", fue la pregunta que lanzó el mediático ante el asombro de resto de los jugadores.
La presión por demostrar que su identidad va más allá de la amistad con la mediática le está pesando más de la cuenta, hasta el punto que llegó a colapsar. Incluso se replanteó si hizo bien o no en ingresar al juego.
Entre el grupo que lo ayudó estuvieron Brian Sarmiento, el primero que lo vio llorar y se acercó a consolarlo, y después se sumaron Franco Poggio, Catalina "Titi" Tcherkaski y Nazareno Pompei.
Días antes había hablado del tema con Andrea del Boca, cuando dijo: "Me pesa tratar de demostrar que soy más que eso", en relación al trabajo como peluquero de la exmujer de Mauro Icardi.
Kennys Palacios entró a la casa de Gran Hermano 2026. Después de su paso creando contenido en las redes para MasterChef Celebrity, el estilista de Wanda Nara dio un paso más en su carrera y se sumó al reality más famoso de la televisión. En su presentación, dijo: "De profesión, estilista y maquillador".