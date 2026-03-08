IR A
IR A

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

Kennys Palacios tuvo un episodio preocupante, por el que se replanteó si hizo bien o no al entrar al reality de Telefe.

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

Redes sociales

El aislamiento de Gran Hermano le hizo vivir un dramático momento al amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, quien tuvo que ser asistido por sus compañeros tras una crisis de llanto.

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.
Te puede interesar:

Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín

La situación del estilista de la conductora de MasterChef se vivió con dramatismo y paralizó por minutos el reality de Telefe. "¿Qué hago acá?", fue la pregunta que lanzó el mediático ante el asombro de resto de los jugadores.

La presión por demostrar que su identidad va más allá de la amistad con la mediática le está pesando más de la cuenta, hasta el punto que llegó a colapsar. Incluso se replanteó si hizo bien o no en ingresar al juego.

Embed

Entre el grupo que lo ayudó estuvieron Brian Sarmiento, el primero que lo vio llorar y se acercó a consolarlo, y después se sumaron Franco Poggio, Catalina "Titi" Tcherkaski y Nazareno Pompei.

Días antes había hablado del tema con Andrea del Boca, cuando dijo: "Me pesa tratar de demostrar que soy más que eso", en relación al trabajo como peluquero de la exmujer de Mauro Icardi.

Quién es Kennys Palacios, amigo de Wanda Nara

Kennys Palacios entró a la casa de Gran Hermano 2026. Después de su paso creando contenido en las redes para MasterChef Celebrity, el estilista de Wanda Nara dio un paso más en su carrera y se sumó al reality más famoso de la televisión. En su presentación, dijo: "De profesión, estilista y maquillador".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.
play

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

Gran Hermano alertó por el comportamiento de una jugadora.

Sorpresa: Gran Hermano anunció que expulsará a una jugadora

La tucumana argumentó que hizo una broma sobre el cigarrillo de marihuana.

Escándalo en Gran Hermano: el descargo de la producción sobre la marihuana en la casa

La Sole pidió una exorbitante suma de dinero.

La exorbitante cifra que pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi y Telefe negó

La participante confesó que se sentía mal por estar pensando en su compañero del reality.
play

Bombazo en Gran Hermano: una participante dejó a su novio en vivo porque le gusta un compañero

La conductora explotó de furia tras la traición de su panelista que negaba el romance.

Yanina Latorre reveló el romance oculto de Evangelina Anderson: "Nos mintieron todo el año"

últimas noticias

play

¿Se expande la guerra en Medio Oriente? Atacaron la Embajada de Estados Unidos en Noruega

Hace 1 hora
La familia del gendarme detenido en Venezuela se pronunció por primera vez tras la liberación.

La familia de Nahuel Gallo habló por primera vez tras su liberación: "También nosotros volvimos a ser libres"

Hace 1 hora
A una semana de su inicio, la guerra en Medio Oriente ya tiene a más de 1.100 civiles muertos.

Las claves para entender el conflicto en Medio Oriente a una semana del inicio de la guerra

Hace 2 horas
El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

Hace 2 horas
La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

Hace 2 horas