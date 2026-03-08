Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir Kennys Palacios tuvo un episodio preocupante, por el que se replanteó si hizo bien o no al entrar al reality de Telefe. + Seguir en







El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef. Redes sociales

El aislamiento de Gran Hermano le hizo vivir un dramático momento al amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, quien tuvo que ser asistido por sus compañeros tras una crisis de llanto.

La situación del estilista de la conductora de MasterChef se vivió con dramatismo y paralizó por minutos el reality de Telefe. "¿Qué hago acá?", fue la pregunta que lanzó el mediático ante el asombro de resto de los jugadores.

La presión por demostrar que su identidad va más allá de la amistad con la mediática le está pesando más de la cuenta, hasta el punto que llegó a colapsar. Incluso se replanteó si hizo bien o no en ingresar al juego.

Embed ¿KENNYS PALACIO SE VA DE GRAN HERMANO?#GranHermano #GeneracionDorada pic.twitter.com/lL56eYWn3L — ESPIANDO OFICIAL (@EspiandoOfIcial) March 7, 2026 Entre el grupo que lo ayudó estuvieron Brian Sarmiento, el primero que lo vio llorar y se acercó a consolarlo, y después se sumaron Franco Poggio, Catalina "Titi" Tcherkaski y Nazareno Pompei.

Días antes había hablado del tema con Andrea del Boca, cuando dijo: "Me pesa tratar de demostrar que soy más que eso", en relación al trabajo como peluquero de la exmujer de Mauro Icardi.