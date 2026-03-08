Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó Aunque los organizadores alegan que hay "problemas logísticos", la noticia llega después de que la cantante pop tuviera que desmentir el final de su relación de 20 años. Se trata de una de las parejas más icónicas de la industria. + Seguir en







La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira. Redes sociales

Lo que empezó como un rumor de pasillo sobre el final de la pareja de 20 años de Pink y el ex piloto de motocross Carey Hart, terminó con la cancelación de su gira en México.

Después de negar que su matrimonio esté terminado, la cantante estadounidense dio un paso atrás y suspendió su agenda de abril. Aunque los organizadores dicen que hay "problemas logísticos", el cierre de sus fechas coincide con una exposición pública de su vida privada.

Los fanáticos de la estrella pop de 46 años esperaban verla el 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros, pero la productora Ocesa publicó un comunicado explicando que los recitales se dieron de baja: el motivo oficial dice que "un evento imprevisto afectó la logística".

Comunicado Piink Redes sociales Además, se aseguró que el dinero se devolverá en forma automática para quienes compraron online, mientras que el resto deberá dirigirse a las ventanillas correspondientes.

Pink junto a su marido Carey Hart Redes sociales El descargo previo de Pink Tras 20 años juntos, Pink grabó un video casero desmintiendo el final de su relación con el expiloto de motocross Carey Hart, donde se la ve caminando por su casa, a cara lavada y con ropa informal, para asegurar que los rumores eran falsos. Ahora, con el retiro repentino de los escenarios, volvió a preocupar a sus seguidores.