IR A
IR A

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

Aunque los organizadores alegan que hay "problemas logísticos", la noticia llega después de que la cantante pop tuviera que desmentir el final de su relación de 20 años. Se trata de una de las parejas más icónicas de la industria.

La estrella del pop desmintió la separación

La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Redes sociales

Lo que empezó como un rumor de pasillo sobre el final de la pareja de 20 años de Pink y el ex piloto de motocross Carey Hart, terminó con la cancelación de su gira en México.

El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida.
Te puede interesar:

La reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cagaste"

Después de negar que su matrimonio esté terminado, la cantante estadounidense dio un paso atrás y suspendió su agenda de abril. Aunque los organizadores dicen que hay "problemas logísticos", el cierre de sus fechas coincide con una exposición pública de su vida privada.

Los fanáticos de la estrella pop de 46 años esperaban verla el 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros, pero la productora Ocesa publicó un comunicado explicando que los recitales se dieron de baja: el motivo oficial dice que "un evento imprevisto afectó la logística".

Comunicado Piink

Además, se aseguró que el dinero se devolverá en forma automática para quienes compraron online, mientras que el resto deberá dirigirse a las ventanillas correspondientes.

Pink junto a su marido Carey Hart

El descargo previo de Pink

Tras 20 años juntos, Pink grabó un video casero desmintiendo el final de su relación con el expiloto de motocross Carey Hart, donde se la ve caminando por su casa, a cara lavada y con ropa informal, para asegurar que los rumores eran falsos. Ahora, con el retiro repentino de los escenarios, volvió a preocupar a sus seguidores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lali advirtió que la celebración será fiel a su estilo y que hay cosas que quedarán en su intimidad.

Lali rompió el silencio sobre su boda con Pedro Rosemblat: "Hay fecha"

La artista protagonizó un nuevo escándalo.

Qué había consumido Britney Spears antes de ser detenida en California

Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

La cita es hoy de 20 a 23.

La Usina del Arte finaliza el ciclo Cultura de Verano con el show de Materia

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

últimas noticias

play

¿Se expande la guerra en Medio Oriente? Atacaron la Embajada de Estados Unidos en Noruega

Hace 1 hora
La familia del gendarme detenido en Venezuela se pronunció por primera vez tras la liberación.

La familia de Nahuel Gallo habló por primera vez tras su liberación: "También nosotros volvimos a ser libres"

Hace 1 hora
A una semana de su inicio, la guerra en Medio Oriente ya tiene a más de 1.100 civiles muertos.

Las claves para entender el conflicto en Medio Oriente a una semana del inicio de la guerra

Hace 2 horas
El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

Hace 2 horas
La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

Hace 2 horas