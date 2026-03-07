IR A
"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

Mientras la pareja apuesta por el acercamiento ante las cámaras de Telefe, Lola y Tomy aseguran que la química entre ellos no existe y que solo es parte del juego.

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.

La casa de Gran Hermano desconfía de la pareja que formaron Luana Fernández y Franco Zunino. Aunque ellos se muestran apasionados, sus compañeros dicen que es una estrategia: "Es puro show", expusieron.

Mientras los jugadores se muestran enamorados en las galas, y bromean sobre el tema con Santiago del Moro, dos de los participantes de esta Generación Dorada, Lola Tomaszeuski y Tomy Riguera, aseguran que el romance es forzado.

"Ella vino a actuar", le dijo Lola a Tomy en una charla privada, pero que quedó grabada y fue viral en redes. Ellos aseguran que la relación es algo ficticio para sacar algún rédito como el que tuvieron parejas de ediciones anteriores. Luana dejó a su novio de 6 años en vivo porque, según argumentó, no quería sentirse mal si se enamoraba de un compañero del juego.

Luana le habría preguntado a Lola si recordaba cómo fue la relación entre Santiago "Tato" Algorta y Luz Tito, el ganador de GH edición 2024-2025 y una de las finalistas, y cómo funcionaba su juego en conjunto.

Ante esta revelación, Tomy fue contundente: "Es totalmente forzado, cero genuino. No sé cómo se ve desde afuera, pero desde adentro se ve todo armado". Lola también hizo su lectura sobre Luana y aseguró: "Para mí no tiene novio, entró diciendo que tenía y mantuvo su papel porque sabía que eso garpa. Se le hizo la linda a todos y picó con el único que también le tiró a todas (Zunino)", concluyó.

