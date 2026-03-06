7 de marzo de 2026 Inicio
Guerra en Medio Oriente: tras un bombardeo de Israel, se incendió el principal aeropuerto de Irán

A menos de una semana del ataque coordinado con Estados Unidos, se intensifica el conflicto en la región. Por su parte, la República Islámica respondió con misiles en Tel Aviv.

El aeropuerto Mehrabad

El aeropuerto Mehrabad, en Teherán, es el más importante de Irán.

El principal aeropuerto de Irán se incendió luego de una intensa ola de bombardeos llevada adelante por Israel durante la madrugada del sábado -hora local-, pocas horas después de haber anunciado que intensificaría sus ataques sobre la República Islámica durante los próximos días, en el marco de la guerra en Medio Oriente que comenzó hace poco menos de una semana.

Medios estatales iraníes informaron que a lo largo de toda la jornada se registraron fuertes explosiones en distintos puntos de la capital, Teherán. Varios misiles impactaron en el aeropuerto de Mehrabad, la terminal más importante de la República Islámica, por lo que se produjo un importante incendio en el lugar. Tras las detonaciones, se registraron impactantes llamas y enormes columnas de humo a su alrededor.

El ataque se produjo horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieran un comunicado en el que anunciaron que llevarían adelante una nueva etapa de ataques contra la República Islámica de Irán, a casi una semana de que se inicie la guerra en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel. Finalmente, la ofensiva se concretó durante la madrugada del sábado contra distintos puntos de Teherán.

Por su parte, Irán respondió el ataque con nuevos misiles sobre Tel Aviv. El servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom, declaró no tener información sobre víctimas. De todos modos, las FDI emitieron un comunicado en el que le informaron a la población que podían abandonar sus refugios "en todas las regiones del país".

Israel lanzó nuevos ataques contra Irán como parte de "la nueva fase" del conflicto

Israel respondió con un bombardeo a la nueva ola de ataques de parte de Irán luego de la destrucción de un buque de guerra iraní en el Océano Índico por parte de la Armada de Estados Unidos. Los lugares afectados fueron Beirut y Teherán.

El país israelí atacó el cuartel general y diez edificios de gran altura en Beirut que albergan infraestructura militar de Hezbollah. También, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron adelante ataques en la capital libanesa.

Se alcanzaron objetivos como la sede del Consejo Ejecutivo de la organización y un almacén donde se guardaban vehículos aéreos no tripulados.

Cabe destacar que, previo a la nueva oleada de ataques, la FDI envió un mensaje para las autoridades de la milicia: "Hezbollah eligió unirse a esta guerra, y enfrentará las consecuencias de esa decisión".

Desde que Estados Unidos e Israel realizaron un ataque conjunto en Irán el sábado pasado, a seis días del inicio de una nueva guerra en Medio Oriente, ya son más de 1.000 los muertos en la República Islámica.

Según información oficial del país, la cifra total de fallecidos asciende a 1.045 personas y, ante la situación de asedio total sobre Teherán, el gobierno decidió suspender el inicio del funeral del líder supremo Ali Khamenei que estaba previsto para este miércoles.

