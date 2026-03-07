IR A
Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

El multipremiado actor argentino se refirió a la llegada del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, recordó la insólita razón por la que no llegó al parto de su hija Clara y lanzó una bomba sobre el futuro de "El Eternauta".

El Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutan la llegada de su hijo Dante.
"Hola, papi": la primera foto del Chino Darín con su bebé, Dante

En una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad, el ganador del Oscar con El Secreto de sus Ojos reflexionó sobre esta nueva etapa familiar y confesó que lo que más lo conmovió no fue solo convertirse en abuelo, sino ver a su propio hijo transformarse en padre. "Es mi cachorro y, de pronto, lo vi con una sonrisa en la cara saliendo de la sala de parto con un bebé en manos", relató Darín.

Actualmente, Dante se encuentra en España junto a su madre, mientras que el Chino Darín debió regresar a la Argentina por compromisos laborales. "Dante es muy chiquitito, tiene tres semanas de nacido nada más, y el Chino tuvo que volver a trabajar acá, pero por suerte pudo cumplir su gran ilusión de estar en el parto, presente", precisó "Bombita". Además, agregó: "Nosotros pudimos estar cerquita también, pero igualmente desde acá nos mantenemos en contacto hasta ahora".

Durante la entrevista, Darín recordó un momento accidentado de su propia historia familiar. Si bien pudo estar presente cuando nació el Chino, no tuvo la misma suerte con su hija Clara. "Había caído un camión cisterna en la Panamericana y no pude estar para el parto de mi hija. Llegué, pero llegué tarde, cuando ella ya había nacido", lamentó entre risas y nostalgia.

En cuanto a sus proyectos, el multipremiado actor sorprendió con una noticia sobre la serie de Netflix El Eternauta. Darín confirmó que están por comenzar las grabaciones de la segunda temporada, la cual definió como un trabajo "muy físico y de mucha acción". Pero la sorpresa no quedó ahí: reveló que ya existe una idea para una tercera temporada que funcionaría como el cierre definitivo de la historia.

