Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor" El multipremiado actor argentino se refirió a la llegada del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, recordó la insólita razón por la que no llegó al parto de su hija Clara y lanzó una bomba sobre el futuro de "El Eternauta". + Seguir en







Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

El reconocido actor Ricardo Darín compartió su profunda alegría por el nacimiento de su nieto, Dante, hijo del Chino Darín y la actriz española Úrsula Corberó. El pequeño nació el pasado 9 de febrero de 2026 en Madrid y, aunque la distancia física marca el presente de la familia, el actor describió este momento como uno de los más impactantes de su vida: "Ver a mi hijo convertirse en padre, esa es la verdadera emoción", expresó.

Embed Ricardo Darin y Úrsula Corberó paseando por las calles de Madrid pic.twitter.com/QL68rvkH0q — GENTE (@genteonline) February 7, 2026 En una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad, el ganador del Oscar con El Secreto de sus Ojos reflexionó sobre esta nueva etapa familiar y confesó que lo que más lo conmovió no fue solo convertirse en abuelo, sino ver a su propio hijo transformarse en padre. "Es mi cachorro y, de pronto, lo vi con una sonrisa en la cara saliendo de la sala de parto con un bebé en manos", relató Darín.

Actualmente, Dante se encuentra en España junto a su madre, mientras que el Chino Darín debió regresar a la Argentina por compromisos laborales. "Dante es muy chiquitito, tiene tres semanas de nacido nada más, y el Chino tuvo que volver a trabajar acá, pero por suerte pudo cumplir su gran ilusión de estar en el parto, presente", precisó "Bombita". Además, agregó: "Nosotros pudimos estar cerquita también, pero igualmente desde acá nos mantenemos en contacto hasta ahora".

El Eternauta Darín tiró una bomba sobre la serie "El Eternauta". Redes Sociales Durante la entrevista, Darín recordó un momento accidentado de su propia historia familiar. Si bien pudo estar presente cuando nació el Chino, no tuvo la misma suerte con su hija Clara. "Había caído un camión cisterna en la Panamericana y no pude estar para el parto de mi hija. Llegué, pero llegué tarde, cuando ella ya había nacido", lamentó entre risas y nostalgia.