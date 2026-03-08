¿Se expande la guerra en Medio Oriente? Atacaron la Embajada de Estados Unidos en Noruega

La Policía de Oslo informó que "se reportó una fuerte explosión" durante la madrugada del domingo, hora local. Hasta el momento se desconocen las causas y no se confirmó una conexión con el conflicto en Irán.

La explosión en la Embajada de Estados Unidos se produjo a la madrugada.

La Policía de Oslo, en Noruega, informó que a la 1 de la madrugada de este domingo -hora local- se registró una "fuerte explosión" en la entrada de la Embajada de Estados Unidos ubicada en esa capital europea. Hasta el momento, no se divulgaron las causas del ataque, que no tuvo víctimas fatales ni heridos.

Las claves para entender el conflicto en Medio Oriente a una semana del inicio de la guerra

"La Policía cuenta con amplios recursos en los alrededores de la embajada de Estados Unidos. Aproximadamente a la 1 se reportó una fuerte explosión en el lugar. La Policía está en contacto con la embajada y no se han reportado heridos", aseguró la fuerza de seguridad noruega.

Por otra parte, la Policía de Oslo tampoco divulgó información sobre las responsabilidades de este ataque en la Embajada de Estados Unidos. "Actualmente no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados", concluyó el comunicado.

"La razón por la que no comentamos al respecto en este momento es que la investigación se encuentra en una etapa muy temprana. Necesitamos aclarar de qué se trata antes de proporcionar información al respecto", dijo con cautela el jefe de respuesta policial de Oslo, Michael Delmer, en diálogo con el canal televisivo estatal NRK.

Esta explosión en la Embajada de Estados Unidos se dio en el contexto de la guerra en Medio Oriente, que este sábado cumplió una semana de su inicio, cuando Washington y Tel Aviv realizaron un ataque conjunto contra Teherán.

Días atrás, el vocero de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, Abolfazl Shekarchi, advirtió que el país atacaría todas las sedes diplomáticas de Israel si este país atacaba la Embajada de Irán en el Líbano. Si bien esto no sucedió, Tel Aviv bombardeó el sur del Líbano, donde opera la organización política con brazo armado de Hezbolá.

Irán amenazó con bombardear las embajadas de Israel en todo el mundo

Irán amenazó con bombardear las embajadas de Israel en todo el mundo como represalia ante un posible ataque contra su misión diplomática en el Líbano. El vocero del Ejército iraní, Abolfazl Shekarchi, fue el encargado de comunicar la advertencia por la televisión estatal: "Si Israel comete ese crimen, nos forzará a considerar a las embajadas israelíes en todo el mundo como blancos legítimos".

La tensión escaló luego de que Israel exigiera la salida de los funcionarios iraníes de territorio libanés en un plazo de 24 horas. El vocero militar israelí, Avichay Adraee, ordenó que "los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en el Líbano" abandonen el país inmediatamente, advirtiendo que las posiciones vinculadas a Teherán serán blanco de sus operaciones.

Abolfazl Shekarchi iran

En el sur del Líbano, Israel intensificó su ofensiva terrestre con el envío de más tropas y la orden de evacuar 80 aldeas. El Ministerio de Salud libanés reportó un impacto humanitario severo, indicando que "el balance de la agresión israelí desde el lunes al amanecer (...) ha subido a 72 mártires y 437 heridos", además de provocar más de 83.000 desplazados.

Por su parte, Hezbolá confirmó combates directos contra tropas israelíes en la zona fronteriza de Jiam y aseguró estar listo para una "guerra abierta". La organización lanzó ráfagas de cohetes y drones hacia el norte de Israel en respuesta a los bombardeos que destruyeron edificios operativos y medios de comunicación vinculados al grupo chiita en Beirut.

Los ataques israelíes en la capital libanesa se concentraron en los suburbios del sur, donde operan mandos de Hezbolá, y se realizaron sin alertas previas. La aviación israelí golpeó estructuras logísticas y señales de radio y televisión, mientras el Ejército justificó las acciones como necesarias para neutralizar a los dirigentes de la organización armada.