Cuatro personas más fueron liberadas esta tarde del supermercado Éxito, sumándose a las cinco mujeres que salieron más temprano. Las fuerzas de seguridad mantienen cercado el lugar y negocian la liberación del resto de los rehenes, por quienes los delincuentes exigen 7.000 millones de pesos colombianos (casi 2 millones de dólares).

Ya son nueve las personas rescatadas de las 30 que un grupo armado tomó como rehenes hace más de ocho horas en un supermercado de Cartagena de Indias. Según confirmaron fuentes policiales a EFE, esta tarde fueron liberados otros cuatro ciudadanos, quienes se suman a las cinco mujeres que habían logrado salir del establecimiento horas antes, mientras el operativo continúa para poner a salvo a los 21 cautivos restantes.

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Por su parte, el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, aseguró a través de su cuenta en X que el incidente en el local Éxito Contadora se encuentra bajo estricto control. El mandatario destacó el despliegue conjunto de la Policía y la Armada Nacional, así como el seguimiento directo de la crisis por parte del presidente Abelardo de la Espriella.

El episodio comenzó cerca de las 8 de la mañana de este martes 24 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpió en el local de la cadena Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena de Indias. Los atacantes ingresaron por la puerta trasera reservada para el personal —lo que evidenció un conocimiento previo de la dinámica interna del comercio— y tomaron como rehenes a decenas de personas.

Para liberar a los cautivos , los delincuentes exigen un rescate de 7.000 millones de pesos colombianos (casi 2 millones de dólares ), además de vehículos para emprender la huida, mientras fuerzas especiales mantienen cercada la zona.

Según el testimonio de una trabajadora, el objetivo inicial de los delincuentes era asaltar un camión de caudales , pero al no coincidir con el horario de llegada del vehículo, cerraron los portones y mantuvieron retenidos a clientes y empleados dentro del establecimiento.

Invitamos a la ciudadanía, medios de comunicación y portales informativos evitar la divulgación de mensajes que generen pánico y zozobra entre la ciudadanía. La situación en el Éxito Contadora está bajo el estricto control de nuestra Fuerza Pública, @PoliciaColombia ,…

Ante la alerta, la Policía de Cartagena acordonó la zona y activó sus grupos especializados para resguardar la integridad de las víctimas, logrando rescatar a varias personas —entre ellas una adulta mayor que fue evacuada en brazos por un uniformado— mientras el alcalde Dumek Turbay pidió prudencia a la población.

El despliegue aéreo de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones obligó además a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a suspender temporalmente los aterrizajes en el aeropuerto local, una restricción que finalmente fue levantada cerca de las 11:30 con la normalización de las operaciones. Según las primeras hipótesis, los asaltantes buscaban robar un camión de caudales, pero una falla en sus cálculos frustró el golpe y los llevó a atrincherarse dentro del edificio, al que amenazan con hacer detonar mediante explosivos colocados en distintos sectores.

De las 30 personas que habían sido tomadas como rehenes, cinco ya recuperaron la libertad. En tanto, unos 500 efectivos mantienen rodeado el hipermercado en un amplio operativo para proteger a las víctimas, mientras los negociadores oficiales dialogan con los asaltantes, que reclaman 7.000 millones de pesos colombianos (casi 2 millones de dólares) para entregarse.

A través de un comunicado oficial, la Policía de Colombia aseguró que su objetivo central es "proteger la vida de todas las personas" frente a la grave situación de orden público desatada en el hipermercado Éxito. Si bien la fuerza confirmó el despliegue de sus unidades especiales para resolver el conflicto de forma segura, evitó precisar de manera oficial el número de atacantes y de víctimas retenidas.

En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales distintos videos grabados en el lugar en los que se distingue a sujetos encapuchados portando armas largas, mientras un grupo de personas permanece sentado en el interior del salón mirando hacia afuera.

Toma de rehenes en Cartagena: De la Espriella ratificó la mano dura

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó que 30 personas fueron tomadas como rehenes en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena, luego de que los asaltantes intentaran robar un carro de valores y terminaran refugiándose dentro del establecimiento.

En una rueda de prensa desde Villavicencio, explicó que los operadores del centro comercial activaron los botones de pánico, lo que permitió la llegada de la Policía, y señaló que hasta ese momento cinco de los retenidos ya habían sido liberados.

“Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial que iba a recoger un dinero a ese centro comercial del día anterior y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos", explicó el mandatario y agregó: “No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores”.

X: @ABDELAESPRIELLA

De la Espriella advirtió que el Estado responderá con firmeza y utilizando toda la capacidad de la Fuerza Pública ante cada ataque contra la población colombiana. Aseguró que no habrá impunidad ni marcha atrás en la persecución de los responsables, a quienes señaló como culpables de los hechos de violencia.

En el plano político, el mandatario ratificó una postura de mano dura que marca un giro respecto de la política de "Paz total" impulsada por el expresidente Gustavo Petro. Desde su investidura, De la Espriella ya había anticipado que la opción del diálogo estaba agotada, una línea que ahora reafirma junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, al sostener que el Estado no cederá ante las amenazas.