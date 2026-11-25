Al menos 20 personas permanecían cautivas hasta la madrugada después de un intento de robo a un vehículo blindado. El presidente Abelardo de la Espriella viajó a Cartagena y confirmó el rescate: “Este operativo fue impecable”.

La liberación de los rehenes ocurrió a las 1:30 de la mañana, hora de Colombia

Después de más de 16 horas de tensión, fueron liberados los 20 rehenes que se encontraron en el supermercado de Colombia a manos de un grupo armado que ingresó al comercio tras un fallido intento de robo a un vehículo blindado.

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Según confirmaron fuentes policiales a EFE, durante la tarde del martes fueron liberados los primeros 9 ciudadanos , pero el operativo continuó hasta las 1:30 de la madrugada, hora local, (3:30 de la mañana en Argentina), cuando finalmente fueron rescatado , tras un arduo operativo por parte de la Policías, militares y comandos de fuerzas especiales.

El operativo finalizó cuando las fuerzas colombianas pudieron irrumpir en el local . En las afueras del comercio estaban los familiares de las personas cautivas esperándolos para poder abrazar a sus seres queridos tras el fin de la pesadilla.

El presidente, Abelardo de la Espriella , que viajó especialmente a Cartagena para seguir la situación de cerca, confirmó que uno de los captores murió durante un operativo conjunto al que calificó como “extraordinario” e “impecable”.

“A la 1:30 de la madrugada me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados ”, indicó el mandatario colombiano desde la puerta del supermercado Éxito y agregó: “Esta operación fue absolutamente impecable”.

Al mismo tiempo, detalló que “uno de los bandidos fue dado de baja”: “Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia. Cuando el Estado se decide, nunca pierde”.

“Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno, a la ciudadanía trabajadora encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno y de nuestra fuerza pública. Felicito a todos los miembros de la Policía y de las Fuerzas Militares por esta operación. Tengan la certeza de que este es un Gobierno que defiende a su ciudadanía y lo hace de frente con la ley por delante”, lanzó.

¡Que viva nuestra Fuerza Pública!



¡Que viva Colombia!



¡Que viva Cristo Rey!



¡Firme por la Patria!



(A.D.L.E) pic.twitter.com/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

Cómo fue la toma de rehenes en el supermercado en Colombia

El episodio comenzó cerca de las 8 de la mañana de este martes 24 de noviembre, cuando un grupo de hombres armados y encapuchados irrumpió en el local de la cadena Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena de Indias.

Los atacantes ingresaron por la puerta trasera reservada para el personal, lo que evidenció un conocimiento previo de la dinámica interna del comercio, y tomaron como rehenes a decenas de personas. Para liberar a los cautivos, los delincuentes exigen un rescate de 7.000 millones de pesos colombianos (casi 2 millones de dólares), además de vehículos para emprender la huida, mientras fuerzas especiales mantienen cercada la zona.

Según el testimonio de una trabajadora, el objetivo inicial de los delincuentes era asaltar un camión de caudales, pero al no coincidir con el horario de llegada del vehículo, cerraron los portones y mantuvieron retenidos a clientes y empleados dentro del establecimiento.

Ante la alerta, la Policía de Cartagena acordonó la zona y activó sus grupos especializados para resguardar la integridad de las víctimas, logrando rescatar a varias personas mientras el alcalde Dumek Turbay pidió prudencia a la población.