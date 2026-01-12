La respuesta de Irán a Donald Trump: "Estamos listos para la guerra, pero también para el diálogo"

Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores, le contestó al presidente de Estados Unidos, quien había advertido que podría atacar al país persa en el marco de las manifestaciones contra el ayatollah Alí Jamenei.

Luego de que Donald Trump advirtiera a los líderes de Irán que Estados Unidos atacaría si las fuerzas de seguridad abren fuego contra los manifestantes en plena ola de protestas contra el ayatollah Alí Jamenei , el ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Abbas Araqchi , afirmó este lunes que "estamos listos para la guerra, pero también para el diálogo" .

El funcionario se refirió a la amenaza de Washington en una reunión informativa con embajadores extranjeros en Teherán, donde también aseguró que la situación de violencia en el país está "bajo control total" .

Araqchi señaló que Irán "no busca la guerra, pero está totalmente preparado" para defenderse. Luego agregó que "también estamos preparados para negociar", pero matizó que "estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo" .

El ministro también sostuvo que las fuerzas de seguridad iraníes han conseguido que la situación esté ya bajo control y anticipó que la conexión a "internet volverá pronto en coordinación con las autoridades de seguridad" . El país está sin conexión a la red mundial desde hace más de 96 horas, en un aparente intento del gobierno de Teherán por impedir que los manifestantes puedan coordinarse a través de redes sociales.

El canciller aseguró también que lo que ocurre en el país "no son simples protestas, sino una guerra terrorista y una prolongación de la agresión estadounidense e israelí" , con la incursión de grupos terroristas que se han infiltrado en las protestas para desvirtuar su propósito inicial. Agregó que el Gobierno posee imágenes que muestran la distribución de armas a los manifestantes y que pronto publicará confesiones de los detenidos junto con pruebas que reflejan la injerencia extranjera de Estados Unidos e Israel.

Irán, según advirtió, "se vengará de cualquiera que haya manchado sus manos con la sangre del pueblo iraní". Según el ministro, el 70 por ciento de la población considera que el origen de las protestas son imposiciones externas y que el 30 por ciento las atribuye a motivos económicos.

A su vez, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, informó que las comunicaciones entre Araqchi y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, siguen abiertas y que los contactos también siguen abiertos a través de Suiza, intermediario tradicional.

El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, expresó que había verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 agentes de seguridad, con más de 10.600 personas arrestadas, aunque hay dificultad para chequear las cifras dadas las dificultades en la obtención de información con el apagón de internet impuesto en Irán desde el jueves.

Crisis en Irán: al menos 2.000 son los muertos y más de 2.300 detenidos en la nueva ola de protestas contra el Ayatollah

Según los reportes de seis hospitales de la capital iraní de Teherán y estimaciones conservadoras del medio local Iran International, al menos unas 2.000 personas murieron por la represión durante los 14 días consecutivos de protestas contra el ayatollah Alí Khamenei, el líder supremo de país. Además, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos reportó que hubo más 2.300 detenidos.

Las manifestaciones estallaron el pasado 28 de diciembre, cuando un grupo de comerciantes organizaron una movilización en la capital de Teherán para protestar contra la inflación y la caída del rial, la moneda iraní. A partir de este momento, las movilizaciones se esparcieron a 25 de las 31 provincias del país y se trata de la ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a Mahsa Amini por llevar mal ajustado su velo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Joyce_Karam/status/2009720814514454695&partner=&hide_thread=false IRAN: Video coming via starlink of big protest tonight in Sa’adat Abad in capital Tehran. Protestors chanting death to Khamenei, with fire seen coming from adjacent building. Total comms blackout: pic.twitter.com/JIbas9gHnR — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 9, 2026

A partir de la crisis económica que atraviesa el gobierno iraní, las protestas que tuvieron el epicentro en Teherán, rápidamente se fueron replicando en casi todas las regiones del país. La respuesta del régimen fue una dura represión que incluyó el despliegue de blindados. Hasta el momento, la ONG iraní Human Rights constató la muerte de 59 manifestantes.

La Guardia Revolucionaria advirtió duras represalias si continúan las protestas. "Esta situación es inaceptable y la sangre de las víctimas de los recientes incidentes terroristas recae sobre sus planificadores. El pueblo de Irán considera legítimo el derecho a la represalia contra la propagación de la inseguridad", aseguró el cuerpo militar de élite creado por el régimen iraní.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/memer_manis/status/2009682847402279265&partner=&hide_thread=false Most iconic image coming out from Iran protest pic.twitter.com/WFuBRGZrBG — Pradhan (@memer_manis) January 9, 2026

Para el gobierno del Ayatollah, el responsable de esta ola de protestas están siendo motivadas por el hijo del último emperador de Irán, Reza Pahlavi, quien está radicado en Estados Unidos. En varios de los videos de las manifestaciones difundidos por redes sociales, se puede apreciar a varias personas que gritan "Javid Shah" (larga vida al Rey) "Es la batalla final, Pahlavi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, y "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Ante esta situación, el régimen decidió cortar el servicio de internet en todo el territorio para restringir la extensión de las protestas en el país. El presidente Masud Pezeshkian volvió a llamar a "la máxima moderación" a los manifestantes, así como al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".