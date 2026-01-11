11 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Recrudecen las protestas en Irán y el gobierno acusa a Israel y Estados Unidos de "sembrar el caos"

El régimen iraní culpa a Donald Trump de las manifestaciones, mientras sostiene la represión y mantiene un apagón informativo. Cómo empezaron las protestas.

Por
Con apagón informativo de por medio

Con apagón informativo de por medio, continúan las protestas en Irán.

Las protestas en Irán se recrudecen aún con un apagón informativo en contra y la represión que el gobierno de Irán lanzó sobre los manifestantes. El jefe del Parlamento y el presidente iraní responsabilizaron a Israel y Estados Unidos y les advirtieron que se convertirían en "objetivos legítimos".

la autora de harry potter defendio las protestas en iran y repudio al regimen: la valentia de estas personas es asombrosa
Te puede interesar:

La autora de Harry Potter defendió las protestas en Irán y repudió al régimen: "La valentía de estas personas es asombrosa"

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, acusó a Israel y Estados Unidos de “sembrar el caos y el desorden” en Irán con el despliegue de “terroristas” vinculados a los disturbios.

En la misma línea, el jefe del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que el ejército de Estados Unidos e Israel serán “objetivos legítimos” si Estados Unidos ataca a la República Islámica, como advirtió el presidente Donald Trump. Qalibaf lanzó la amenaza mientras los legisladores corrían al frente de la asamblea en el parlamento, gritando: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

La ONG Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, registró 538 muertos y más de 10.600 personas detenidas. El medio Iran International, opositor al gobierno local y con sede en Londres, estimó 2.000 muertos y 2.300 personas detenidas en 12 días de protestas.

Cómo empezaron las protestas en Irán

Las manifestaciones estallaron el pasado 28 de diciembre, cuando un grupo de comerciantes organizaron una movilización en la capital de Teherán para protestar contra la inflación y la caída del rial, la moneda iraní. A partir de este momento, las movilizaciones se esparcieron a 25 de las 31 provincias del país y se trata de la mayor ola de rechazo al régimen shiíta desde 2022, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a Mahsa Amini por llevar mal ajustado su velo.

La respuesta del régimen fue una dura represión que incluyó el despliegue de blindados y la Guardia Revolucionaria advirtió duras represalias si continúan las protestas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Joyce_Karam/status/2009720814514454695&partner=&hide_thread=false

"Esta situación es inaceptable y la sangre de las víctimas de los recientes incidentes terroristas recae sobre sus planificadores. El pueblo de Irán considera legítimo el derecho a la represalia contra la propagación de la inseguridad", aseguró el cuerpo militar de élite creado por el régimen iraní.

Para el gobierno del ayatolla, el responsable de esta ola de protestas están siendo motivadas por el hijo del último emperador de Irán, Reza Pahlavi, quien está radicado en Estados Unidos. En varios de los videos de las manifestaciones difundidos por redes sociales, se puede apreciar a varias personas que gritan "Javid Shah" (larga vida al Rey) "Es la batalla final, Pahlavi volverá", en alusión a la dinastía derrocada por la Revolución islámica de 1979, y "Seyyed Ali será destituido", en referencia al guía supremo Ali Jamenei, en el poder desde 1989.

Ante esta situación, el régimen decidió cortar el servicio de internet en todo el territorio para restringir la extensión de las protestas en el país. Pezeshkian volvió a llamar a "la máxima moderación" a los manifestantes, así como al "diálogo" y a "escuchar las reivindicaciones del pueblo".

El gobierno iraní responsabiliza tanto al hijo del emperador como a Estados Unidos por la crisis desatada en el país. Este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que las dificultades económicas de Irán eran básicamente producto de una "guerra económica y financiera a escala total" lanzada por la potencia norteamericana mediante sanciones "ilegales y crueles".

"La República Islámica no cederá ante los saboteadores", advirtió Khamenei durante este viernes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Comité Panamericano de Jueces rechazó las intervenciones de Estados Unidos en el continente

El Comité Panamericano de Jueces rechazó las intervenciones de Estados Unidos en el continente

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Cuba subió la tensión con Estados Unidos y le respondió a Trump: "Nadie nos dicta qué hacer"

Nahuel Gallo permanece secuestrado en Venezuela.

Venezuela habilitó las visitas en la cárcel donde está detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo

Nunca vi nada igual, afirmó el soldado venezolano.

El escalofriante relato de un soldado venezolano sobre el arma que usó Estados Unidos en Caracas

Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Cuba.

Ultimátum de Trump a Cuba: "Lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

El 11 titular de Jordania sin Yazan Al-Naimat ni Mousa Al Tarami, dos de las figuras del equipo.

Todo sobre Jordania, el rival inesperado de la Selección argentina que hará historia en el Mundial 2026

Rating Cero

Maia Reficco en un posteo de Franco Colapinto.
play

Franco Colapinto publicó la foto de una actriz con su casco y sus fans la identificaron

Daniela Christiansson y Maxi López con Elle y Lando.

Con Maxi López en Argentina, Daniela Christiansson compartió sus primeros días junto a Lando en Suiza

Ciro Martínez y Luli Bass

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su relación en redes sociales: "Muy feliz cumpleaños, mi amor"

La icónica banda británica Depeche Mode lanzó este viernes 9 de enero su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix.
play

Lo nuevo en Netflix: así es Depeche Mode, M, el documental sobre la histórica banda británica

Harry Styles apuesta por propuestas audaces y con sello propio.

Este es el perfume favorito de Harry Styles: cuánto sale en Argentina

Detrás de su estética simétrica y cuidadosamente compuesta, la historia propone una reflexión sensible sobre el duelo, la soledad y el lugar del ser humano en el universo. 
play

Asteroid City llegó a Netflix y es furor: cuál es la trama de la película dirigida por Wes Anderson

últimas noticias

play
Maia Reficco en un posteo de Franco Colapinto.

Franco Colapinto publicó la foto de una actriz con su casco y sus fans la identificaron

Hace 21 minutos
Quini 6: resultados del sorteo 3.338 del domingo 11 de enero de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.338 del domingo 11 de enero de 2025

Hace 22 minutos
Se necesitaron $2.128.461 en diciembre para ser considerados de clase media.

Una familia tipo de CABA necesitó más de $1,3 millones en diciembre para no ser pobre

Hace 1 hora
Javier Milei cumplió su segundo año como mandatario el 10 de diciembre.

Milei mantiene casi un 50% de imagen positiva y Kicillof sigue siendo el opositor más valorado

Hace 1 hora
“A mí no me vas a decir boluda”, amenazó la mujer con el bate en la mano.

Una turista argentina protagonizó un escándalo en Punta del Este: se enojó porque le tocaron bocina y bajó del auto con un bate de béisbol

Hace 1 hora