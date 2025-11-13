Jeff Bezos lanzó la primera misión a Marte liderada por una empresa privada El dueño de Amazon le ganó una partida a Elon Musk en su carrera espacial. La misión ESCAPADE de la NASA es estratégica para estudiar el pasado atmosférico de Marte. Por







New Glenn, el colosal cohete de 98 metros de altura de Jeff Bezos, tiene la capacidad de colocar su cápsula superior en la órbita de la Tierra y volver al planeta listo para una nueva misión.

El megamagnate Jeff Bezos, dueño de Amazon, lanzó este jueves una misión a Marte y no solo se convirtió en el primer empresario en liderar una expedición al planeta rojo, sino que además se le adelantó a Elon Musk, su principal competidor en la carrera espacial.

A las 15.55 hora local, en la base de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos de Cabo Cañaveral, en el estado de Florida, dos sondas robóticas gemelas de la misión ESCAPADE despegaron a bordo del cohete New Glenn de Blue Origin, la compañía espacial de Bezos. Después de 33 minutos y cumpliendo con los planes previstos, ambas sondas ya giraban alrededor del planeta Tierra.

La misión ESCAPADE de la NASA no solo es estratégica para estudiar el pasado atmosférico de Marte: representa, además, un nuevo paradigma para el desarrollo de la ciencia espacial y la verdadera novedad de este lanzamiento. Se trata de despegues interplanetarios de bajo costo, modulares y flexibles. A diferencia de las tradicionales que suelen costar entre u$s300 y 600 millones, ESCAPADE se desarrolló con un presupuesto de u$s80 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JeffBezos/status/1989090084902318469&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/uD4FJ3xC8M — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 13, 2025 New Glenn, el colosal cohete de 98 metros de altura, tiene la capacidad de colocar su cápsula superior en la órbita de la Tierra. Este es un paso imprescindible no solo para despegar satélites, sino también para llevar al espacio sondas que, desde ese lugar, como si fuera una base, puedan viajar hacia otros mundos de manera autopropulsada. Luego, el New Glenn vuelve a nuestro planeta listo para una nueva misión.

Los organismos espaciales como la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) recurren cada vez más a esta tecnología para lanzar misiones robóticas no tripuladas. Esta es la verdadera disputa entre Bezos y Musk. Este último, a partir de su empresa SpaceX, todos los años bate los récords históricos de números de lanzamientos y de toneladas de carga subidas a la órbita terrestre.

Pero ahora, la empresa de Bezos logró ser el primer proyecto privado en liderar una misión espacial rumbo a Marte. Cuando las sondas alcancen el planeta rojo y empiecen a enviar sus datos, la comunidad científica podrá conocer mejor cómo un planeta que alguna vez se pareció a la Tierra se transformó en un mundo helado y desolado.