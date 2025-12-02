2 de diciembre de 2025 Inicio
Estados Unidos: el Gobierno estadounidense anunció la apertura de las "Cuentas Donald Trump" de ahorro para niños

Este nuevo programa norteamericano creará cuentas de inversión para los niños. Los recién nacidos recibirán hasta u$s1.000.

El presidente norteamericano Donald Trump anunció la creación de un programa de cuentas de ahorro destinadas a los menores de edad.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes la creación de un nuevo programa en el que se abrirán unas cuentas bancarias destinadas para los menores de edad del país y que funcionarán como un fondo de inversión que genere ganancias a lo largo del tiempo para que, cuando cumplan los 18 años, puedan retirarlo. Michael y Susan Dell, dueños de la marca de computadoras homónimas, aportaron unos u$s6.250 mil millones como el dinero inicial para estas "Cuentas Trump".

"Hoy es 'martes de dar', uno de los días más importantes del país para la filantropía. Michael y Susan están haciendo uno de los donativos privados más grandes en la historia para las próximas generaciones de niños estadounidenses bajo el programa de 'Cuentas Trump' que creamos con la hermosa ley de presupuesto", aseguró Trump en el discurso en el que se anunció la creación de esta iniciativa.

En cuanto al funcionamiento de las "Cuentas Trump", el presidente norteamericano explicó que "estarán indexadas con los mercados bursátiles y controladas por los representantes de los menores. En nombre de los niños, se harán inversiones y esperamos que sigan creciendo. Podrán usarse para su beneficio cuando cumplan 18 años", dijo el mandatario sobre el programa que empezará a funcionar el próximo 4 de julio del año próximo, el día de la independencia de Estados Unidos.

michael y susan dell
Michael y Susan Dell le donaron al gobierno de Donald Trump unos u$s6.250 mil millones.

"En honor al aniversario de los Estados Unidos, los Dell están donando a 25 millones de niños unos u$s250 a cada uno. Esto equivale a u$s6.250 mil millones. Esto estará disponible para los niños de clase media y que les dará una participación en la prosperidad del país, relacionada con el desarrollo de la economía", sostuvo Trump. "Esto los pondrá más cerca del sueño americano", agregó.

Trump adelantó que el gobierno norteamericano también realizará un aporte en estas cuentas de inversión de u$s1.000 para cada uno de los recién nacidos, hasta el año 2028. "Serán miles de dólares cuando el niño tenga 18 años de edad", aseguró.

Por último, el presidente estadounidense dijo que este aporte del matrimonio Dell "fue posible gracias al mayor recorte impositivo en la historia del país, aprobado por la mayoría republicana en el Congreso a comienzos de este año". Cabe destacar que Dell es una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

