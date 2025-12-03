La canasta navideña aumentó un 27%: cuánto salen los principales productos

Según un relevamiento privado, todas las bebidas y comidas para la mesa dulce incrementaron sus precios respecto a 2024, pero lo hicieron de manera desigual. El valor total supera los $95.000.

El 44% de los argentinos comprará la canasta una semana antes de Navidad.

La canasta para la mesa dulce navideña aumentó un 27% promedio respecto a 2024, con grandes diferencias entre los diferentes productos que la componen, mientras se advierte un consumo contenido y la mayoría de las familias prefieren esperar a último momento para hacer sus compras.

Según un relevamiento de la consultora Focus Market, la canasta de 12 productos tiene un costo total de $95.401, un aumento del 27% respecto a los $75.013 del año pasado. Sin embargo, las variaciones respecto al promedio general son desiguales: van desde el 1% hasta el 47%.

Los productos que más aumentaron son la torta española de frutos secos de 200 gramos (47%), el pan dulce con frutas de 400 gramos (44%) y el turrón español blando de almendra de 200 gramos (38%). Entre los que menos subieron se encuentran el pan dulce con chips de chocolate de 400 gramos (9%), las garrapiñadas de maní de 80 gramos (7%) y con el champagne de 750 cc (1%).

El informe destacó que dos de los tres productos que más aumentaron son importados, por lo que pueden estar más expuestos a variaciones del tipo de cambio y costos logísticos. Otros, en cambio, se encontraban en descuento o promoción al momento del relevamiento.

En promedio, el pan dulce con frutas de 400 gramos se consigue a $5.750; el turrón de almendras de 90 gramos sale $4.940; el budín con frutas de 215 gramos se vende a $3.758; las garrapiñadas de maní de 80 gramos cuestan $1.350, y la botella de sidra de 720 cc sale $2.299.

"Acorde con la situación económica actual, la estabilidad relativa en los precios de los productos navideños refleja la presión competitiva entre comercios y un consumo aún contenido. Es un dato positivo que algunas categorías se mantengan por debajo de la inflación promedio", señaló el director de Focus Market, Damián Di Pace.

La mayoría de las personas consultadas, el 44%, dijo que realizará las compras para la mesa dulce de Navidad una semana antes de la fiesta. Apenas el 27% se anticipará un mes, lo que según el informe "marca una diferencia con otros períodos inflacionarios de la Argentina".

"En un contexto donde la demanda sigue débil y las expectativas de aumentos se moderaron, tanto empresas como consumidores evitan adelantarse. Esto sugiere una economía en proceso de reacomodamiento, con un menor adelanto de consumo y mayor racionalidad en la gestión de inventarios", explicó Di Pace.