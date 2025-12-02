2 de diciembre de 2025 Inicio
Gustavo Petro cruzó a Donald Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

Según el mandatario latinoamericano, su gobierno ya desmanteló unos 18.400 establecimientos en los que se fabricaba el estupefaciente prohibido.

Gustavo Petro aseguró que

Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con realizar un ataque en Colombia porque allí se encuentran establecimientos en los que se fabrica cocaína, el mandatario latinoamericano lo cruzó rápidamente: "Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra", aseguró Gustavo Petro, en un contexto de escalada de tensiones ante una posible invasión norteamericana a Venezuela.

El presidente norteamericano Donald Trump anunció la creación de un programa de cuentas de ahorro destinadas a los menores de edad.
Estados Unidos: el Gobierno estadounidense anunció la apertura de las "Cuentas Donald Trump" de ahorro para niños

"He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y después nos las venden. Cualquiera que haga eso está expuesto a ataques", aseguró Trump, durante una conferencia de prensa concedida este martes en la Casa Blanca. Las declaraciones sucedieron en una escalada de tensiones con Venezuela desde inicios de septiembre, donde Washington ordenó una veintena de ejecuciones extrajudiciales a embarcaciones que habrían intentado llevar estupefacientes prohibidos hacia los Estados Unidos.

Ante las declaraciones de Trump, Petro lo cruzó vía la red social X, el lugar en donde el presidente colombiano suele realizar sus declaraciones públicas. "Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos", aseguró.

Luego, Petro le lanzó una amenaza a su par norteamericano. "No amenace nuestra soberanía porque despertará al Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", dijo el presidente colombiano.

