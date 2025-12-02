2 de diciembre de 2025 Inicio
El joven que murió por entrar a la jaula de una leona en Brasil tenía esquizofrenia y el sueño de ser domador

Los especialistas que trataron a Gerson de Melo Machado lamentaron el trágico desenlace y denunciaron su desamparo por parte de las autoridades.

Gerson de Melo Machado tenía 19 años cuando murió el pasado domingo al ser atacado por una leona, luego de invadir su jaula en el parque zoobotánico de João Pessoa, en Brasil. Ahora, la última novedad es que se conoció que el joven padecía de esquizofrenia y su sueño era viajar a África para convertirse en domador de leones.

"Gerson tenía que estar en tratamiento psiquiátrico", dijo Verónica Oliveira, la consejera tutelar del joven asesinado por una leona días atrás, mediante una publicación en sus redes sociales. Ella contó que lo conoció a sus 10 años, cuando la policía lo había encontrado vagando por una autopista. Su madre había perdido la custodia de sus cinco hijos porque padecía una grave esquizofrenia y sus dos abuelas también padecían la misma enfermedad. Mientras sus hermanos fueron adoptados, Machado no tuvo la misma suerte por condición de la salud mental. Entonces, se crió en hogares públicos hasta que cumplió su mayoría de edad.

La consejera tutelar denunció que cuando Machado cumplió 18 años, las autoridades locales lo dejaron desamparado porque su ciudad, João Pessoa, carece de “un albergue donde se trabaje la autonomía y la acogida, donde hacer un seguimiento. Lo dejaron a su suerte y cuando salió de la acogida institucional y entró en el sistema penitenciario”, aseguró Oliveira.

Oliveira recordó que Machado no tenía ninguna noción de riesgo. Una vez, la llamaron desde el aeropuerto para alertarle de que lo habían encontrado escondido en las ruedas de aterrizaje de un avión y viajar como polizón. "Ya de pequeño decía que iba a ir a África de safari para domar leones”, contó la consejera tutelar.

Ivison Lira, uno de los funcionarios carcelarios que trató a Machado, contó que el joven se comportaba como un niño de cinco años y que necesitaba más ayuda de la que podían brindarle en prisión. “Era una tragedia anunciada. Vaqueirinho -por como le decían-, sin el tratamiento necesario, sin seguimiento, en la calle. Ahí está el resultado”, lamentó Lira en diálogo con el medio brasileño O Globo.

Gersonde Melo Machado tenía un trastorno mental 

