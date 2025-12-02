Atacaron a balazos a un candidato a presidente en Perú Dos sujetos en moto dispararon contra el auto de Rafael Belaúnde, líder del partido derechista Libertad Popular, que resultó ileso. Por + Seguir en







Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

El precandidato a la presidencia de Perú, Rafael Belaúnde, fue víctima de un ataque a balazos este martes, del que resultó ileso y que fue perpetrado por dos sujetos a bordo de una moto contra el vehículo en el que se desplazaba en la localidad de Cerro Azul, al sur de Lima. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó el atentado contra el líder del derechista Partido Libertad Popular.

El vehículo del político, de 50 años, recibió múltiples impactos de bala mientras circulaba cerca de una vivienda familiar en la zona costera de Cerro Azul. El general Óscar Arriola, jefe de la policía peruana, informó a la prensa que "se ha disparado contra el vehículo y contra él", aunque remarcó que, milagrosamente, no se registraron heridos de bala en el incidente.

A pesar de la intensidad del ataque, el exministro Pedro Cateriano, fundador de Libertad Popular, confirmó que el precandidato se encontraba "ileso", señalando que "no han logrado su objetivo los delincuentes". Sin embargo, una imagen de Belaúnde con trazos de sangre en el rostro y la camisa se hizo viral, generando alarma en redes y medios de comunicación.

La sangre en el rostro del político y su conductor provendría de lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas, impactado por al menos tres proyectiles, según precisó el jefe policial Arriola. El precandidato, nieto del expresidente Fernando Belaúnde, manifestó a las autoridades no haber recibido amenazas de extorsión o de cualquier otra índole antes del atentado.

El ataque ocurre en el marco del inicio de la campaña de cara a las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026, en las que Belaúnde participa en un amplio espectro de precandidatos. Aunque el político no figura entre los favoritos en las encuestas, su partido, por medio de Cateriano, condenó el hecho como un "mal inicio de la campaña" y lo asoció con el "contexto de actividad delincuencial activa" que azota el país.