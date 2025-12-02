2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Atacaron a balazos a un candidato a presidente en Perú

Dos sujetos en moto dispararon contra el auto de Rafael Belaúnde, líder del partido derechista Libertad Popular, que resultó ileso.

Por
Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

El precandidato a la presidencia de Perú, Rafael Belaúnde, fue víctima de un ataque a balazos este martes, del que resultó ileso y que fue perpetrado por dos sujetos a bordo de una moto contra el vehículo en el que se desplazaba en la localidad de Cerro Azul, al sur de Lima. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó el atentado contra el líder del derechista Partido Libertad Popular.

Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.
Te puede interesar:

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

El vehículo del político, de 50 años, recibió múltiples impactos de bala mientras circulaba cerca de una vivienda familiar en la zona costera de Cerro Azul. El general Óscar Arriola, jefe de la policía peruana, informó a la prensa que "se ha disparado contra el vehículo y contra él", aunque remarcó que, milagrosamente, no se registraron heridos de bala en el incidente.

A pesar de la intensidad del ataque, el exministro Pedro Cateriano, fundador de Libertad Popular, confirmó que el precandidato se encontraba "ileso", señalando que "no han logrado su objetivo los delincuentes". Sin embargo, una imagen de Belaúnde con trazos de sangre en el rostro y la camisa se hizo viral, generando alarma en redes y medios de comunicación.

La sangre en el rostro del político y su conductor provendría de lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas, impactado por al menos tres proyectiles, según precisó el jefe policial Arriola. El precandidato, nieto del expresidente Fernando Belaúnde, manifestó a las autoridades no haber recibido amenazas de extorsión o de cualquier otra índole antes del atentado.

El ataque ocurre en el marco del inicio de la campaña de cara a las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026, en las que Belaúnde participa en un amplio espectro de precandidatos. Aunque el político no figura entre los favoritos en las encuestas, su partido, por medio de Cateriano, condenó el hecho como un "mal inicio de la campaña" y lo asoció con el "contexto de actividad delincuencial activa" que azota el país.

La violencia electoral generó llamados a la acción inmediata. El exministro del Interior Gino Costa, cercano a Belaúnde, exhortó públicamente al gobierno a "dar las garantías a los postulantes" y a "detener la violencia electoral ya". El atentado subraya la grave ola de inseguridad y crimen organizado que Perú enfrenta en los últimos años, con múltiples bandas dedicadas a la extorsión y el asesinato.

La creciente inseguridad impactó directamente en la política nacional, culminando en la reciente destitución de la entonces mandataria Dina Boluarte por parte del Congreso el pasado 10 de octubre, en un juicio exprés. Actualmente, el jefe del parlamento, José Jerí, ejerce el poder de manera interina hasta julio de 2026, cuando el nuevo presidente electo tome juramento, en un contexto de profunda inestabilidad política y social.

Noticias relacionadas

El presidente norteamericano Donald Trump anunció la creación de un programa de cuentas de ahorro destinadas a los menores de edad.

Estados Unidos: el Gobierno estadounidense anunció la apertura de las "Cuentas Donald Trump" de ahorro para niños

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump a Venezuela: "Empezaremos con los ataques por tierra, acabaremos con esos hijos de perra"

Donald Trump y Nicolás Maduro.

The Wall Street Journal le pidió a Trump retirar del poder "de una forma u otra" a Maduro

El papa León XVI habló sobre la situación de Venezuela. 

El papa León XIV, sobre la tensión en Venezuela: "Buscar el bien del pueblo"

Putin acusó a Europa de sabotear las negociaciones de paz con Ucrania.

Putin: "Si Europa quiere una guerra, estamos listos"

Maduro habló en un acto partidario y defendió una paz con dignidad.

Maduro baila "changa tronic" en público y desafía a Trump, que prepara un anuncio sobre Venezuela

Rating Cero

El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

El intérprete contó cómo hace para mantenerse activo y vital más allá de la edad.

"Es mi terapia personal": Diego Torres reveló un cambio radical en su vida

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió.

Esta cantante estadounidense se separó a principio de año y ahora salió a la luz qué sucedió: de quien se trata

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix
play

Esta serie coreana sobre una histórica tradición oriental está sorprendiendo en Netflix: cuál es

John Lennon influenció toda una generación con su música y su estilo. 

Este es el perfume favorito que usaba John Lennon: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

Atacaron a balazos a un candidato a presidente en Perú

Hace 12 minutos
Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

Hace 13 minutos
La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

Hace 16 minutos
El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

Hace 19 minutos
El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Hace 55 minutos