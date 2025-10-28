La NASA confirmó que la Tierra tendrá dos Lunas: la explicación de los astrónomos

El observatorio Pan-STARRS en Hawái descubrió a un pequeño objeto rocoso, el asteroide 2025 PN7, que mide 20 metros de diámetro y estará en órbita aproximadamente hasta 2083.

Astrónomos del observatorio Pan-STARRS en Hawái descubrieron en agosto a una "cuasi Luna" a la que llamaron 2025 PN7, que acompañará a la Tierra hasta el año 2083. Los científicos explicaron que este asteroide pequeño, no es un satélite natural como la Luna, sino un objeto rocoso que orbita el Sol.

El asteroide 2025 PN7 mide aproximadamente 20 metros de diámetro, pero tiene una diferencia clave: no orbita al planeta Tierra sino al Sol . Hasta el momento, desde la Tierra identificaron ocho "cuasi Lunas", y se llaman así aquellos asteroides que parecieran orbitaran al rededor de nuestro planeta, pero en realidasd no.

"Mientras orbitan alrededor del sol, se mueven en el espacio siguiendo una trayectoria muy similar a la de la Tierra. Parece que orbitan alrededor de nosotros porque se mantienen muy cerca, a veces delante y otras detrás, pero en realidad no están ligados gravitacionalmente y esa es la diferencia ", explicó la astrónoma Jenifer Millard para la BBC.

Las minilunas terrestres son diminutos asteroides que quedan atrapados de forma temporal por la gravedad de la Tierra. Se trata de fragmentos originados durante la formación del sistema solar, que, por lo general, permanecen en órbita menos de un año antes de escapar nuevamente al espacio.

¿Implica un riesgo o amenaza? La astrónoma llevó la tranquilidad al mundo entero "no es que salgan gritando de la oscuridad. Si se acercaran a nosotros, sería a cámara lenta; lo veríamos venir y tendríamos suficiente aviso para afrontarlo".