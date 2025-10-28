28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La NASA confirmó que la Tierra tendrá dos Lunas: la explicación de los astrónomos

El observatorio Pan-STARRS en Hawái descubrió a un pequeño objeto rocoso, el asteroide 2025 PN7, que mide 20 metros de diámetro y estará en órbita aproximadamente hasta 2083.

Por
Un nuevo hallazgo de la NASA.

Un nuevo hallazgo de la NASA.

Astrónomos del observatorio Pan-STARRS en Hawái descubrieron en agosto a una "cuasi Luna" a la que llamaron 2025 PN7, que acompañará a la Tierra hasta el año 2083. Los científicos explicaron que este asteroide pequeño, no es un satélite natural como la Luna, sino un objeto rocoso que orbita el Sol.

Para la NASA, es poco probable que SpaceX cumpla el plazo de 2027.
Te puede interesar:

Misión a la Luna: la NASA se cansó de los retrasos de SpaceX y abrió el juego a otras empresas

El asteroide 2025 PN7 mide aproximadamente 20 metros de diámetro, pero tiene una diferencia clave: no orbita al planeta Tierra sino al Sol. Hasta el momento, desde la Tierra identificaron ocho "cuasi Lunas", y se llaman así aquellos asteroides que parecieran orbitaran al rededor de nuestro planeta, pero en realidasd no.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tony873004/status/1981652998335209633&partner=&hide_thread=false

¿Qué es una "cuasi Luna"?

"Mientras orbitan alrededor del sol, se mueven en el espacio siguiendo una trayectoria muy similar a la de la Tierra. Parece que orbitan alrededor de nosotros porque se mantienen muy cerca, a veces delante y otras detrás, pero en realidad no están ligados gravitacionalmente y esa es la diferencia", explicó la astrónoma Jenifer Millard para la BBC.

Luna

Las minilunas terrestres son diminutos asteroides que quedan atrapados de forma temporal por la gravedad de la Tierra. Se trata de fragmentos originados durante la formación del sistema solar, que, por lo general, permanecen en órbita menos de un año antes de escapar nuevamente al espacio.

¿Implica un riesgo o amenaza? La astrónoma llevó la tranquilidad al mundo entero "no es que salgan gritando de la oscuridad. Si se acercaran a nosotros, sería a cámara lenta; lo veríamos venir y tendríamos suficiente aviso para afrontarlo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva.

Brasil: Jair Bolsonaro apeló la condena a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado

Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

El impresionante video que muestra al huracán Mellissa por dentro en Jamaica.
play

El impresionante video que muestra al huracán Melissa por dentro en Jamaica

Así avanza el huracán Melissa sobre Jamaica, que también afecta a Dominicana, Cuba, Haití y Bahamas

“Estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo”, indicó la organización Dog of Chernobyl.

Alerta en Chernobyl: aparecieron perros con un llamativo pelaje azul

¿encontraron la tumba de cleopatra? la arqueologa kathleen martinez, cada vez mas cerca de resolver el misterio

¿Encontraron la tumba de Cleopatra? La arqueóloga Kathleen Martínez, cada vez más cerca de resolver el misterio

Rating Cero

La película que se ganó el corazón de los más chicos.
play

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Gracias a su mención, se afianza como uno de los lanzamientos más destacados del año en el universo de la perfumería local.

Este es el perfume favorito de Celeste Cid: cuánto sale

Si hablamos de nostalgia y puro amor por la animación noventera, X-Men ’97 ha sido una joya inesperada. La serie animada de Disney+ no solo ha devuelto la estética clásica y el espíritu de la original, sino que además ha conectado directamente con las nuevas tramas del multiverso de Marvel.

Cuáles son los próximos proyectos que tiene Marvel para los X-Men: ¿el año que viene?

El jurado de MasterChef Celebrity﻿ decidirá al nuevo eliminado.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes son los 5 en riesgo de irse

El conductor contó quién vuelve a LAM.

Bomba: qué famosa reemplazará a Yanina Latorre en LAM y trabajará con De Brito

últimas noticias

El Gobierno analiza convocar a extraordinarias.

El Gobierno analiza convocar a extraordinarias para debatir las reformas laboral y tributaria

Hace 8 minutos
Brutal enfrentamiento entre narcos y policías en Brasil. 

Megaoperación en Río de Janeiro contra el narcotráfico: más de 60 muertos y 81 detenidos

Hace 12 minutos
play
La película que se ganó el corazón de los más chicos.

Está en Netflix y es una película ideal para ver con niños menores de 5 años

Hace 17 minutos
Este futbolista de Boca tiene posibilidades de disputar el próximo Mundial.

El futbolista de Boca que es argentino pero puede jugar el Mundial 2026 para Paraguay o Cabo Verde

Hace 40 minutos
¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Hace 43 minutos