Rusia aceptó algunas propuestas de Estados Unidos sobre Ucrania, pero sigue negociando

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó que el presidente Vladimir Putin hubiera rechazado el plan de paz y aseguró que se reunirán "las veces que haga falta". "Es un proceso normal de búsqueda de compromisos", sostuvo.

Rusia informó que aceptó algunas de las propuestas de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania, aunque rechazó otras, y aclaró que las conversaciones siguen en marcha y sus funcionarios están dispuestos a reunirse con representantes de la Casa Blanca "las veces que haga falta".

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, negó este miércoles que el gobierno de Vladimir Putin hubiera rechazado el plan de paz que impulsa Donald Trump. "Eso no es cierto. Tuvo lugar un intercambio de opiniones. Algunas cosas fueron aceptadas y otras rechazadas. Es un proceso normal de búsqueda de compromisos", sostuvo.

Su habitual conferencia de prensa giró alrededor de las negociaciones de cinco horas que Putin mantuvo este martes con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, pero no dio demasiados detalles. "Creemos que es mejor dialogar en silencio. No favorecemos la diplomacia del megáfono. Vemos que los estadounidenses también mantienen esta postura", señaló.

"Valoramos enormemente la voluntad política de Trump para seguir buscando una solución para el acuerdo de paz en Ucrania. Por supuesto, agradecemos a la administración Trump estos esfuerzos. Estamos dispuestos a reunirnos cuantas veces sea necesario para alcanzar una solución pacífica", agregó Peskov.

El asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, informó este martes que aún no se había "logrado un compromiso", pero "varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables" y "se pueden discutir". "La reunión fue muy útil, constructiva y sustanciosa, pero aún queda mucho trabajo por hacer", sostuvo.

Vladimir Putin: "Si Europa quiere una guerra, estamos listos"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a la Unión Europea de sabotear las negociaciones de paz con Ucrania que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump, y advirtió que su país estará "listo inmediatamente" si el bloque europeo decide atacarlo.

Putin habló con la prensa este martes antes de recibir al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y al yerno de Trump, Jared Kushner, con quienes tenía previsto discutir el plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. En esa línea, acusó a los líderes europeos de entorpecer las conversaciones.

"Los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero ellos mismos se apartaron y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente Trump. No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra", sostuvo. También señaló que plantean exigencias "inadmisibles" para bloquear el acuerdo y "culpar a Rusia de rechazar ese proceso de paz".

El presidente ruso les aconsejó renunciar a la "ilusión" de que pueden infligir una "derrota estratégica a Rusia" y los llamó a volver "a la realidad, basándose en la situación sobre el terreno". "No tenemos intención de combatir contra Europa, lo he dicho cien veces, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos inmediatamente", advirtió.