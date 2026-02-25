La NASA confirmó quién era el astronauta enfermo de la tripulación que regresó a la Tierra

La agencia de EEUU compartió su nombre y brindó detalles sobre el regreso adelantado de la misión en la Estación Espacial Internacional. "No se trata de una emergencia, sino de un plan cuidadosamente coordinado", aseguró.

Tras varias semanas de incertidumbre, la NASA confirmó la identidad del astronauta que tuvo que ser evacuado , junto a la tripulación 11 de la Estación Espacial Internacional . Fue la primera vez en la historia que ocurrió un regreso adelantado de una misión en el espacio, lo que generó preocupación.

Misión a la luna: la NASA aplaza otra vez el despegue de Artemis II por problemas técnicos

La NASA compartió unas palabras del astronauta Mike Finke, donde contó que el 7 de enero "a bordo de la Estación Espacial Internacional, sufrí un problema médico que requirió atención inmediata de mis increíbles compañeros de tripulación . Gracias a su rápida respuesta y a la orientación de nuestros cirujanos de vuelo de la NASA, mi estado se estabilizó rápidamente ".

"Tras una evaluación más exhaustiva, la NASA determinó que la opción más segura era un regreso anticipado de la Tripulación 11 ; no se trataba de una emergencia, sino de un plan cuidadosamente coordinado para aprovechar las imágenes médicas avanzadas que no están disponibles en la estación espacial", añadió Finke.

A raíz de esto, la NASA realizó una conferencia de prensa, donde informaron la decisión de adelantar el regreso de la misión, y el pasado 15 de enero, la tripulación 11 amerizó frente a la costa de San Diego tras una increíble misión de cinco meses y medio.

" Estoy profundamente agradecido a mis compañeros de la Expedición 74 —Zena Cardman, Kimiya Yui, Oleg Platonov, Chris Williams, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev—, así como a todo el equipo de la NASA, SpaceX y los profesionales médicos del Hospital Scripps Memorial La Jolla, cerca de San Diego. Su profesionalismo y dedicación garantizaron un resultado positivo", remarcó el astronauta.

Por último, contó cómo sigue su estado de salud "me encuentro muy bien y sigo con mi reacondicionamiento habitual post-vuelo en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston". "El vuelo espacial es un privilegio increíble, y a veces nos recuerda lo humanos que somos. Gracias a todos por su apoyo", cerró.

La NASA anunció el regreso de la tripulación 11 por un astronauta enfermo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) realizó una conferencia de prensa para anunciar el regreso de la tripulación 11 de la Estación Espacial Internacional (EEI) por una "situación médica" de un astronauta. El administrador, Jared Isaacman explicó que se encuentra "estable" pero no van a brindar más detalles para mantener su privacidad.

Para la jornada del jueves, estaba prevista una caminata espacial de los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, para instalar hardware fuera de la estación. Sin embargo, desde la NASA informaron su cancelación y explicaron que "los equipos monitoreaban un problema médico con un miembro de la tripulación que actualmente vive y trabaja a bordo del laboratorio orbital".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/2026690961888161893&partner=&hide_thread=false NASA is sharing the following information at the request of NASA astronaut Mike Fincke: pic.twitter.com/J3UsExd94H — NASA (@NASA) February 25, 2026

A raíz de la curiosidad y la preocupación que generó la noticia, desde la NASA decidieron brindar una conferencia de prensa con el Administrador de la agencia, Jared Isaacman, Amit Kshatriya, administrador asociado y Dr. James Polk, director médico y de salud.

La tripulación de cuatro personas de la Crew-11 incluye a los astronautas estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, la astronauta japonesa Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. La tripulación permanece en la EEI desde su lanzamiento desde Florida en agosto y su regreso estaba previsto para mayo de este año.

"Esto fue una condición médica seria, está estable", explicó Isaacman esta decisión de adelantar el regreso a la Tierra es para que pueda ser tratado por especialistas.

También explicaron que el retorno de la tripulación 11 no dificultará el lanzamiento de la misión Artemis II, prevista para febrero, donde cuatro astronautas regresarán a la Luna después de 50 años.

En la conferencia de prensa, los representantes de la NASA remarcaron el compromiso de la agencia por el bienestar y seguridad de los astronautas y subrayaron que no se trata de una "evacuación de emergencia".

Isaacman agradeció el trabajo de la Crew-11 y afirmó que "ha contribuido de manera decisiva a las operaciones en curso de la estación, manteniendo los estándares de profesionalismo por los que los astronautas son reconocidos".

Mientras que Amit Kshatriya expresó que "nunca tomamos atajos ni comprometemos la protección de nuestros astronautas" y que el incidente médico dentro de la EEI se manejó conforme a los protocolos establecidos para estos casos "un ejemplo de manual del entrenamiento que reciben nuestras tripulaciones y los equipos de control en tierra".