Bien futbolero: Úrsula Corberó mostró el tierno regalo del Chino Darín a su hijo La actriz compartió en sus redes sociales la viodellamada que tuvo con el padre de Dante y se ve el momento en que deja ver el obsequio para el pequeño. + Seguir en







Corberó mostró la camiseta argentina que Chino Darín le compró a Dante. Instagram

Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres hace menos de un mes y pese a que el actor debió viajar a Argentina para continuar con sus compromisos laborales, la pareja se mantiene en contacto por videollamada. En uno de esos contactos, la actriz compartió la intimidad de una charla y mostró el tierno regalo que le hizo su pareja a su hijo.

Si bien la pareja mantuvo hasta último momento el hermetismo y no mostraban mucho el embarazo, desde la llegada de Dante, Corberó está más amiga de las redes y no se limitó en mostrar la carita del pequeño con mucho orgullo y felicidad.

Recientemente sorprendió al postear una serie de instantáneas desde la intimidad de su casa de España: la primera imagen se la ve sonriente con el bebé en brazos, la segunda es de la cama matrimonial con la cuna del pequeño, mientras que la tercera fue la que más ternura despertó.

Pese a la distancia, dejó en claro que eso no la distancia del Chino y también comparten momentos juntos y entre ellas, hizo una captura de llamada donde se lo ve al actor feliz con una regalo bien futbolero y argentino para el recién nacido: tiene en sus manos uno diminuta camiseta de fútbol argentina con el número 10 y el nombre Messi en la espalda.

Chino Darín - Úrsula Corberó Instagram "Hola, papi": la primera foto del Chino Darín con su bebé, Dante Úrsula Corberó compartió la primera foto del Chino Darín junto a su bebé Dante en sus primeros días de vida en Barcelona. "Hola, papi", escribió la actriz española para acompañar la imagen que subió a Instagram, haciendo referencia a la que compartió de ella misma con la leyenda "Hola, soy mami".

En ambas publicaciones, Corberó hizo especial hincapié en la transformación que están atravesando ambos al asumir un nuevo rol en sus vidas. Darín solo pudo compartir el parto y dos días junto a su hijo antes de regresar a Buenos Aires por compromisos laborales. Chino Darín Úrsula Corberó Dante bebé La historia que subió Úrsula Corberó del Chino Darín junto a Dante. Instagram @ursulolita