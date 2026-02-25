Como en Turquía, pero en Buenos Aires: llega el festival de globos aerostáticos BA Flota

El Parque de la Ciudad será el escenario de una jornada al aire libre, con exhibición de globos aerostáticos, vuelos cautivos y demostraciones en el aire, además de música en vivo, shows circenses y un paseo gastronómico.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para recibir BA Flota , un festival de globos aerostáticos salido de las películas. La propuesta invita a vivir una jornada diferente, al aire libre, con la vista puesta en el cielo y en un entorno pensado para disfrutar en familia o con amigos.

La música será otro de los ejes centrales del evento. Habrá presentaciones de bandas en vivo y sets de DJs que aportarán un clima festivo a lo largo del día. A esto se sumarán intervenciones de artistas circenses que recorrerán el predio con espectáculos de acrobacias y habilidades, aportando color y dinamismo a la experiencia.

Desde la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires informaron que el público también contará con un paseo de artesanos y una variada oferta gastronómica que incluirá food trucks y un sector de beer garden . Entre las atracciones más buscadas estarán los Mini Balloons , una propuesta ideal para quienes quieran llevarse una postal única del festival.

El cierre estará marcado por el Night Glow , un espectáculo nocturno en el que los globos se iluminarán de manera sincronizada, acompañados por fuegos y efectos de luz, para despedir la jornada con una puesta visual impactante.

Cabe destacar que la realización del evento dependerá de las condiciones meteorológicas, ya que no solo la lluvia sino también los vientos intensos pueden influir en su desarrollo.

BA Flota, el mágico festival de globos aerostáticos llega a la Ciudad: cuándo y dónde se realizará

El encuentro se realizará el próximo 28 de marzo de 2026 en el Parque de la Ciudad, donde se desplegará una exhibición de globos aerostáticos. Durante la jornada, los asistentes podrán observar vuelos cautivos, sujetos al suelo, y también demostraciones aéreas que pondrán en escena distintas maniobras y destrezas.

Cómo conseguir entradas para BA Flota

Para poder conseguir entradas se deberá ingresar a la página de Ticketek, el costo de la misma es de $22.500, aunque el precio final con el costo del servicio incrementa a $25.200.

Fechas alternativas en caso de lluvia o vientos fuertes:

Domingo 29 de marzo 2026

Sábado 11 de abril 2026

Domingo 12 de abril 2026

¿Qué incluye la entrada?

Según explican en el sitio web, al comprar la entrada se puede acceder a un "espacio vip dentro del evento" que ofrece acceso exclusivo para asistentes con entrada diferencial, ubicación privilegiada con mejor vista a los globos aerostáticos, prioridad para subir a los globos cautivos, área de relax, encuentro y disfrute y experiencias gastronómicas y beneficios especiales.

BA Flota: cronograma completo

Desde la página de Ticketek compartieron el cronograma completo del festival que se realizará el próximo 28 de marzo en CABA.