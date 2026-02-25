Mendoza: un joven de 19 años atropelló y mató a un nene que andaba en bicicleta El hombre fue sometido al test de alcoholemia y dio negativo, pero fue imputado por homicidio culposo. Por + Seguir en







El niño de 12 años falleció tras el atropello. Redes sociales

Un joven de 19 años atropelló a un niño de 12 cuando andaba éste andaba en bicicleta por la autopista en la provincia de Mendoza. El conductor del auto circulaba en el mismo sentido que la víctima y fue imputado por homicidio culposo.

El hecho ocurrió el martes a las 22 por la Ruta Provincial 43 en las inmediaciones del carril Costa Canal Montecaseros, en la localidad de Tres Porteñas. El nene viajaba en una Top Mega rodado 29, mientras que el auto marca Fiat color blanco iba desde el sur hacia el norte y chocó con el menor, quien murió en el acto.

policia mendoza Luego de impacto, el conductor del vehículo identificado como A.D.C.D., fue sometido a un test de alcoholemia, el cual dio negativo. Se realizaron pericias correspondientes para analizar el motivo del choque y fue caratulado como homicidio culposo.

El medio MDZ Online informó que el personal de la Comisaría 39° jurisdiccional, Policía Científica y efectivos de Seguridad Vial, arribaron al lugar para trabajar en el hecho.