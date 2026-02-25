25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Mendoza: un joven de 19 años atropelló y mató a un nene que andaba en bicicleta

El hombre fue sometido al test de alcoholemia y dio negativo, pero fue imputado por homicidio culposo.

Por
El niño de 12 años falleció tras el atropello.

El niño de 12 años falleció tras el atropello.

Redes sociales

Un joven de 19 años atropelló a un niño de 12 cuando andaba éste andaba en bicicleta por la autopista en la provincia de Mendoza. El conductor del auto circulaba en el mismo sentido que la víctima y fue imputado por homicidio culposo.

Te puede interesar:

Villa Ballester: le dispararon dos veces a un repartidor para robarle la moto, pero logró huir herido

El hecho ocurrió el martes a las 22 por la Ruta Provincial 43 en las inmediaciones del carril Costa Canal Montecaseros, en la localidad de Tres Porteñas. El nene viajaba en una Top Mega rodado 29, mientras que el auto marca Fiat color blanco iba desde el sur hacia el norte y chocó con el menor, quien murió en el acto.

policia mendoza

Luego de impacto, el conductor del vehículo identificado como A.D.C.D., fue sometido a un test de alcoholemia, el cual dio negativo. Se realizaron pericias correspondientes para analizar el motivo del choque y fue caratulado como homicidio culposo.

El medio MDZ Online informó que el personal de la Comisaría 39° jurisdiccional, Policía Científica y efectivos de Seguridad Vial, arribaron al lugar para trabajar en el hecho.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. 
play

Crimen de Malena Maidana: detuvieron a tres profesionales de la salud por robar una prueba de la investigación

orge Alberto Mendieta es sindicado como el líder de una red narcocriminal que operaba en la capital provincial.

Capturaron en Santa Fe a Jorge "Turu" Mendieta, el líder narco más buscado de la provincia

Así robaba el reconocido mecánico en los negocios de su barrio.

Ola de robos: buscan al hermano del piloto de carreas Oscar Gini por las entraderas en Villa Urquiza

play

Un colectivo partió a un auto al medio y se prendió fuego: hubo heridos de gravedad

play

Monte Chingolo: un sargento de la Policía Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo

Los tres ciudadanos chilenos detenidos.

Detuvieron a tres chilenos que desvalijaban departamentos en Palermo

Rating Cero

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena.

Chayanne volvió a Argentina e hizo vibrar el Movistar Arena: dos horas de hits y energía al máximo

¿Quién romperá el aislamiento?

Un participante romperá el aislamiento en Gran Hermano 2026: qué le van a contar

Andrea del Boca fue viral por llorar.

¿Estaba actuando? El dramático video de Andrea del Boca en GH: "Yo sé que estás"

Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo en la casa de Gran Hermano, Generación Dorada

Escándalo en Gran Hermano: un participante se desnudó frente a todos y piden su expulsión

El artista dio a conocer los planes a futuro de la compañía. 

Hugh Jackman anticipó lo que se viene en Marvel: qué dijo relacionado a Avengers Doomsday

La sinopsis oficial de Netflix describe la historia como un enfrentamiento entre el deseo de justicia y los riesgos de una investigación no oficial.
play

Cuál es la trama de Los huérfanos, la película de acción y con diferentes líneas temporales que es tendencia en Netflix

últimas noticias

El niño de 12 años falleció tras el atropello.

Mendoza: un joven de 19 años atropelló y mató a un nene que andaba en bicicleta

Hace 21 minutos
Pipo Marín era un dirigente histórico de la AFA.

Conmoción en el fútbol: murió un histórico dirigente de la AFA muy cercano a Chiqui Tapia

Hace 44 minutos
La tripulación de la nave.

La NASA confirmó quién era el astronauta enfermo de la tripulación que regresó a la Tierra

Hace 1 hora
La entrada costará 22.500 pesos. 

Como en Turquía, pero en Buenos Aires: llega el festival de globos aerostáticos BA Flota

Hace 1 hora
Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Gallardo se va de River: un equipo de Brasil sueña con contratar al Muñeco

Hace 1 hora