Temporal en Brasil: sube a 37 el número muertos y 39 continúan desaparecidos por las inundaciones

Las zonas más afectadas fueron Juiz de Fora, Ubá y Matias Barbosa. Las lluvias torrenciales provocaron el desplazamiento de tierra. Cerca de 3.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. Los equipos de rescate buscan todavía a los desaparecidos.

Los rescatistas continúan buscando personas con vida bajo de los escombros

Los rescatistas continúan buscando personas con vida bajo de los escombros, 

Andre Coelho/EFE/EFE
El temporal en Brasil afectó al estado de Minas Gerais, principalmente a la ciudad de Juiz de Fora.
Brasil: al menos 28 muertos y 40 desaparecidos por un fuerte temporal

Los Bomberos continúan trabajando bajo los edificios derrumbados en las zonas de Juiz de Fora y Ubá. Las autoridades actualizaron el número de víctimas fatales, almenos 30 muertos y 31 desaparecidos en Juiz de Fora y,7 muertos y 2 desaparecidos en Ubá.

Juiz de Fora ocurrieron la mayoría de los deslizamientos de tierra, cerca de mil casas todavía permanecen sin electricidad. Es una de las ciudades con mayor cantidad de habitantes en Brasil, cerca de las 540.756 personas.

Las autoridades brasileñas informaron que lo más seguro es que la cifra de víctimas fatales aumenten a medida que pasen las horas y los rescatistas sigan asistiendo a la población civil afectada por este fuerte temporal.

Los escalofriantes videos de las inundaciones y el temporal en Brasil

Las lluvias comenzaron durante la tarde del lunes y no escampó. Durante la madrugada del martes, la alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomão, grabó un video que difundió por sus redes sociales en el que decretó el estado de calamidad pública para tener acceso más rápido a recursos y ayuda del Gobierno federal, avisando que la situación era "gravísima". "Nos estamos multiplicando para socorrer a las personas y salvar vidas", afirmó.

La situación fue catastrófica: este febrero fue el más lluvioso en la historia de la ciudad, con unos 584 litros de agua acumulados, el doble de las precipitaciones habituales para este mes. Por eso, el río Paraibuna y sus afluentes se desbordaron rápidamente y gran parte de los barrios estuvieron inundados a las horas de iniciarse la lluvia.

El mensaje de Lula da Silva al enterarse del temporal que dejó 37 muertos en Brasil: "Nos mantendremos alerta para actuar con la rapidez y la contundencia"

El presidente de Brasil, Lula da Silva, tuvo una reunión bilateral con el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, su homónimo en Emiratos Árabes Unidos cuando se enteró de lo que ocurría en Minas Gerais. A raíz de esto, compartió en su cuenta de X un mensaje de apoyo a las víctimas fatales, sus familias y todos aquellos afectados por el temporal.

"He ordenado la movilización inmediata del gobierno brasileño para asistir a la población de la región. Un equipo de coordinación del Sistema Único de Salud (SUS) ya está en camino. La Defensa Civil Nacional, además de haber enviado profesionales a Zona da Mata, trabaja en alerta máxima y en contacto constante con la Defensa Civil de Minas Gerais",expresó.

En esa línea aclaró que "ya hemos declarado el estado de emergencia en Juiz de Fora, que se publicará en el Diario Oficial hoy mismo. En las próximas horas y días, nos mantendremos alerta para actuar con la rapidez y la contundencia que exige el momento. Nuestro objetivo es garantizar la asistencia humanitaria, el restablecimiento de los servicios básicos, la ayuda a las personas desplazadas y el apoyo a la reconstrucción".

"Quiero enviar mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron sus hogares y, peor aún, a sus seres queridos. Y expreso mi solidaridad con las autoridades y las fuerzas de seguridad de Minas Gerais que trabajan en el rescate y la asistencia inmediata a la población afectada por las lluvias", cerró el posteo.

