Conmoción en el fútbol: murió un histórico dirigente de la AFA muy cercano a Chiqui Tapia

El vicepresidente primero de Acassuso y vocal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Javier "Pipo" Marín, murió este miércoles luego de que atravesara problemas de salud. Se trataba de uno de los dirigentes más cercanos al presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio Tapia.
Marín, quien integró la dirigencia de la AFA como miembro titular y encabezó la Comisión de Desarrollo, mantuvo un estrecho vínculo con el expresidente de la AFA Julio Humberto Grondona, a quien elogió públicamente en varias oportunidades.
Noticia en desarrollo...