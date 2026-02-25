Conmoción en el fútbol: murió un histórico dirigente de la AFA muy cercano a Chiqui Tapia La Asociación del Fútbol Argentino lo definió como "un hombre comprometido, leal y profundamente identificado con los valores de la institución". Por + Seguir en







Pipo Marín era un dirigente histórico de la AFA.

El vicepresidente primero de Acassuso y vocal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Javier "Pipo" Marín, murió este miércoles luego de que atravesara problemas de salud. Se trataba de uno de los dirigentes más cercanos al presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio Tapia.

Marín, quien integró la dirigencia de la AFA como miembro titular y encabezó la Comisión de Desarrollo, mantuvo un estrecho vínculo con el expresidente de la AFA Julio Humberto Grondona, a quien elogió públicamente en varias oportunidades.

#ProfundoDolor La @afa, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Javier Francisco "Pipo" Marín, Vicepresidente del Club Acassuso y Vocal del Comité Ejecutivo de esta Asociación.



https://t.co/dJmbCrBg6F pic.twitter.com/YVIo73i8P8 — AFA (@afa) February 25, 2026 Noticia en desarrollo...