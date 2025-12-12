Misterio: la NASA perdió el contacto con la sonda MAVEN tras tomar imágenes del cometa 3I/ATLAS

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio confirmó la pérdida de señal con las estaciones terrestres de la nave que orbita Marte y fundamental para el estudio del cometa, ya que reveló la presencia de átomos de hidrógeno en sus alrededores. Sin embargo, el astrónomo Avi Loeb teorizó al respecto sobre su misteriosa desaparición.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que perdió el contacto con la sonda MAVEN , en órbita alrededor de Marte, con las estaciones terrestres en la Tierra el pasado 6 de diciembre. Este aparato fue uno de los primeros en tomar una imagen del cometa 3I/ATLAS y revelar la presencia de átomos de hidrógeno en sus alrededores. ¿Qué le pasó?

Según explicaron desde la NASA la telemetría de MAVEN había mostrado que todos los subsistemas funcionaban con normalidad antes de orbitar tras el Planeta Rojo.

Ante la misteriosa desaparición, el astrónomo y profesor de Harvard, Avi Loeb, personaje que tomó popularidad en los últimos meses al proponer la teoría de que el cometa interestelar 3I/ATLAS se trataba de una supuesta nave alienígena, publicó al respecto en su blog.

En una entrada, comentó la relación entre la fotografía que tomó MAVEN el pasado 9 de octubre, en baja resolución sobre el cometa desde una distancia de 56 millones de kilómetros. "Esta imagen, captada por su Espectrógrafo Ultravioleta de Imágenes, reveló la presencia de átomos de hidrógeno en las proximidades de 3I/ATLAS", señaló.

Sin embargo, también dio a entender que todos los sistemas de la sonda funcionaban con normalidad la última vez que entró en órbita tras Marte, pero posteriormente la Red de Espacio Profundo de la NASA no observó ninguna señal.

En redes sociales surgieron varias teorías al respecto sobre la desaparición del aparato, aunque desde la NASA no se pronunciaron al respecto, sino que en un comunicado especial remarcaron que "los equipos de la nave espacial y de operaciones están investigando la anomalía para abordar la situación. Se compartirá más información en cuanto esté disponible", señalaron en un comunicado oficial publicado en la web.

Sobre la sonda Maven de la NASA

La sonda espacial MAVEN se lanzó en noviembre de 2013 y entró en la órbita de Marte en septiembre de 2014. El objetivo de la misión es explorar la atmósfera superior, la ionosfera y las interacciones del planeta con el Sol y el viento solar para analizar la pérdida de la atmósfera marciana hacia el espacio.

"Comprender la pérdida atmosférica proporciona a los científicos información sobre la historia de la atmósfera y el clima del Planeta Rojo, el agua líquida y la habitabilidad planetaria", expresaron desde la NASA. La sonda también sirve como estación de retransmisión de comunicaciones para los exploradores en la superficie marciana. El año pasado, MAVEN celebró su décimo aniversario en órbita en Marte.