La NASA anunció el regreso de la tripulación 11 por un astronauta enfermo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) realizó una conferencia de prensa para anunciar el regreso de la tripulación 11 de la Estación Espacial Internacional (EEI) por una "situación médica" de un astronauta . El administrador, Jared Isaacman explicó que se encuentra "estable" pero no van a brindar más detalles para mantener su privacidad.

Para la jornada del jueves, estaba prevista una caminata espacial de los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, para instalar hardware fuera de la estación. Sin embargo, desde la NASA informaron su cancelación y explicaron que " los equipos monitoreaban un problema médico con un miembro de la tripulación que actualmente vive y trabaja a bordo del laboratorio orbital".

A raíz de la curiosidad y la preocupación que generó la noticia, desde la NASA decidieron brindar una conferencia de prensa con el Administrador de la agencia, Jared Isaacman, Amit Kshatriya , administrador asociado y Dr. James Polk , director médico y de salud.

La tripulación de cuatro personas de la Crew-11 incluye a los astronautas estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke , la astronauta japonesa Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. La tripulación permanece en la EEI desde su lanzamiento desde Florida en agosto y su regreso estaba previsto para mayo de este año.

"Esto fue una condición médica seria, está estable", explicó Isaacman esta decisión de adelantar el regreso a la Tierra es para que pueda ser tratado por especialistas.

También explicaron que el retorno de la tripulación 11 no dificultará el lanzamiento de la misión Artemis II, prevista para febrero, donde cuatro astronautas regresarán a la Luna después de 50 años.

En la conferencia de prensa, los representantes de la NASA remarcaron el compromiso de la agencia por el bienestar y seguridad de los astronautas y subrayaron que no se trata de una "evacuación de emergencia".

Isaacman agradeció el trabajo de la Crew-11 y afirmó que "ha contribuido de manera decisiva a las operaciones en curso de la estación, manteniendo los estándares de profesionalismo por los que los astronautas son reconocidos".

Mientras que Amit Kshatriya expresó que "nunca tomamos atajos ni comprometemos la protección de nuestros astronautas" y que el incidente médico dentro de la EEI se manejó conforme a los protocolos establecidos para estos casos "un ejemplo de manual del entrenamiento que reciben nuestras tripulaciones y los equipos de control en tierra".