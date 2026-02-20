20 de febrero de 2026 Inicio
La NASA aprobó el ensayo de Artemis II y confirmó la fecha de despegue: cuándo será

La agencia espacial de Estados Unidos realizó los ensayos obligatorios previos al lanzamiento. Al obtener un resultado positivo en la prueba de carga de combustible y cuenta regresiva, ya hay fecha para la vuelta del hombre a la Luna.

La NASA confirmó la fecha de despegue de la misión Artemis II.

Después de completar con éxito el ensayo general de carga de combustible del cohete SLS, la NASA anunció este viernes que la misión Artemis II despegará el próximo 6 de marzo desde el Centro Espacial Kennedy, en el estado norteamericano de Florida, y será la primera tripulación que parta a la Luna desde 1972.

En la prueba llamada wet dress rehearsal, esencial para el despegue de cohetes espaciales, los ingenieros y científicos de la NASA reprodujeron cada uno de los pasos que se realizarán el día del lanzamiento: se probó desde la inyección de propelentes criogénicos hasta la secuencia final del conteo.

Al finalizar el ensayo, los cuatro astronautas que integran la tripulación que partirá a la Luna volvieron a la cuarentena como parte del protocolo sanitario previo a su salida al espacio.

Además, los equipos técnicos supervisaron el llenado completo de hidrógeno y oxígeno que se incorporará al impresionante cohete Space Launch System, el lanzador más poderoso construido por la NASA en toda su historia.

Las operaciones se realizaron bajo condiciones reales de lanzamiento en la plataforma 39B de la base de Florida. Se trata del mismo complejo de la NASA desde el cual despegaron las históricas misiones de Apolo, precisamente las últimas en ir a la Luna hace más de 50 años. La última de ellas fue Apolo 17.

"Volveremos": el emocionante video de la NASA sobre el regreso del hombre a la Luna

La NASA publicó un video que anticipa el retorno tripulado a la Luna tras más de cinco décadas de ausencia. La misión Artemis II despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el próximo 6 de marzo. El objetivo central de esta travesía consiste en verificar los sistemas de la nave Orión en el espacio profundo con humanos a bordo. "¡Volveremos!", es la primera palabra anunciada en la pieza.

La tripulación estará compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch por parte de Estados Unidos. A ellos se suma Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense, para completar el equipo de cuatro integrantes. "Cuando la humanidad se fija grandes objetivos, podemos lograr cosas extraordinarias", expresa el video oficial sobre el desafío que afrontan estos profesionales.

El material audiovisual destaca la naturaleza exploradora de nuestra especie y la complejidad técnica de un viaje de 250 mil millas. "Veremos cosas que ningún ser humano ha visto jamás", asegura una de las voces en el emocionante registro publicado en la cuenta oficial de la NASA en YouTube. El video motiva a quienes tienen interés en la misión: "Empujarnos a explorar es fundamental para quienes somos. Está en nuestra naturaleza", enuncia uno de los oradores.

Tanto la nave como el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) se encuentran en la plataforma de lanzamiento 39B, a la espera del despegue. Este primer vuelo tripulado del programa servirá para allanar el camino hacia la ciencia y la exploración a largo plazo en la superficie lunar y otras superficies. Los fanáticos podrán seguir la cobertura en vivo a través de NASA+ y canales oficiales de streaming durante todo el trayecto espacial.

