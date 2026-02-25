Tragedia en Turquía: un avión de combate se estrelló en un autopista y murió su piloto La aeronave F-16 se accidentó minutos después de despegar de una base militar cercana en Balikesir. En redes sociales se viralizó el clip donde se puede ver el momento exacto en el que se precipita sobre la ruta, milagrosamente sin dañar automóviles. Por + Seguir en







El avión se estrelló en la autopista Esmirna-Estambul. Captura de video.

Un avión F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía se estrelló en una autopista Esmirna-Estambul, minutos después de despegar de una base militar cercana en Balikesir. Las imágenes quedaron registradas en un escalofriante video, donde se observa cómo la aeronave se precipita sobre el pavimento y se prende fuego.

En redes sociales se viralizó un video donde se puede ver cómo un avión de combate se estrella contra una autopista. El clip fue capturado por el conductor de un auto que viajaba varios metros atrás de donde ocurrió el accidente.

El avión F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía se estrelló y una bola de fuego iluminó la noche cerca de la ciudad de Balikesir. Dentro de la aeronave viajaba solamente el piloto, mayor Ibrahim Bolat, quien falleció en el acto.

Desde el Ministerio de Defensa Nacional informaron que la torre de control perdió el contacto con el piloto cerca de las 00.56. "Como resultado de las operaciones de búsqueda y rescate que se iniciaron inmediatamente, se determinó que nuestra aeronave se había estrellado y se encontraron los restos de la aeronave", expresaron en un comunicado.

"Nuestro piloto ha fallecido. La causa del accidente se determinará tras las investigaciones del equipo de investigación de accidentes", confirmaron.