12 de octubre de 2026 Inicio
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La Justicia autorizó a Flávio Bolsonaro a volver a visitar a su padre a días del balotaje en Brasil

El juez Alexandre de Moraes habilitó la reanudación de los encuentros entre el senador y el expresidente Jair Bolsonaro, luego de que venciera una suspensión de 90 días.

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Las visitas no podrán utilizarse con fines electorales ni para difundir mensajes políticos del exmandatario.

Las visitas no podrán utilizarse con fines electorales ni para difundir mensajes políticos del exmandatario.

La Justicia de Brasil autorizó al senador Flávio Bolsonaro a retomar las visitas a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena en prisión domiciliaria en Brasilia. La decisión del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes restableció el régimen de encuentros familiares, aunque mantuvo las restricciones que impiden utilizar esos contactos para promover una candidatura o difundir pronunciamientos políticos.

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La medida entró en vigencia tras cumplirse el plazo de 90 días de suspensión dispuesto en julio. La sanción había sido aplicada después de que Flávio difundiera una carta escrita por su padre en apoyo a su candidatura presidencial durante una transmisión en YouTube, en un episodio que la Justicia consideró un incumplimiento de las condiciones impuestas al exmandatario.

Las restricciones a las visitas en plena campaña electoral

La resolución establece que los encuentros no podrán tener una finalidad político-electoral. También prohíbe divulgar declaraciones, manifiestos o mensajes de Jair Bolsonaro a través de terceros y por cualquier medio de comunicación.

La defensa del expresidente había solicitado el restablecimiento de las visitas el 5 de octubre, luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los abogados reclamaron que se habilitaran los encuentros familiares y que se respetaran las condiciones vigentes antes de la sanción. La Fiscalía también se pronunció a favor de reanudar el régimen de visitas.

La autorización se produce en un momento clave de la disputa electoral brasileña. Flávio Bolsonaro se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre, después de que ambos concentraran la mayor cantidad de votos en los comicios del 4 de octubre.

Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en un intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022. Actualmente cumple la pena bajo arresto domiciliario en Brasilia por razones de salud.

Durante la campaña, Flávio prometió continuar la línea política de su padre y afirmó que, si llega a la Presidencia, impulsará un indulto para el exmandatario. También anticipó que buscará promover la destitución de Alexandre de Moraes, el magistrado que interviene en la causa judicial contra Jair Bolsonaro.

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