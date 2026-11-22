Cambio espiritual: así fue la impactante transformación de Facundo Conte El exjugador de vóley compartió imágenes de una experiencia espiritual en las sierras cordobesas, donde participó de rituales y conectó con nuevas formas de vivir. Por Agregar C5N en









Cambio espiritual: así fue la impactante transformación de Facundo Conte. Reuters

Tras retirarse del vóley profesional, Facundo Conte comenzó a explorar una nueva etapa de su vida.

Viajó a Córdoba para participar de un retiro espiritual en las sierras.

Compartió varios días con una comunidad amazónica y sus costumbres ancestrales.

Mostró en redes sociales parte de la experiencia y habló sobre su búsqueda interior. Después de una carrera marcada por momentos inolvidables con la Selección Argentina, Facundo Conte atraviesa una etapa muy distinta, lejos de las canchas y de la exigencia del deporte profesional. El exjugador de vóley decidió tomarse un tiempo para explorar otros caminos y conectar con su lado más personal, en una experiencia que lo llevó hasta las sierras de Córdoba.

Su reciente viaje estuvo relacionado con un retiro espiritual, donde compartió varios días con una comunidad indígena y se acercó a costumbres completamente diferentes a las de su vida cotidiana. A través de las redes sociales, mostró algunas imágenes de esta experiencia y dejó ver un cambio que va más allá de lo físico: también tiene que ver con su manera de vivir y de entender esta nueva etapa.

Así fue la transformación espiritual de Facundo Conte. Instagram Lejos de los entrenamientos, los viajes y las competencias internacionales, el exdeportista encontró un espacio para bajar el ritmo y dedicarle tiempo a su bienestar. La propuesta incluyó actividades vinculadas con la naturaleza, encuentros con integrantes de la comunidad y distintas prácticas que lo llevaron a vivir una experiencia de introspección en un entorno alejado de la rutina.

Cómo fue la impresionante transformación de Facundo Conte El lugar que eligió para esta estadía fue Tierra Sagrada, un refugio ubicado en las sierras cordobesas, donde convivió durante varios días con integrantes de la comunidad amazónica Yaguán-Uabá. Durante su paso por el espacio, se sumó a diferentes actividades y compartió parte de las costumbres que forman parte de su cultura, entre ellas, el uso de pigmentos naturales con los que le pintaron el rostro.

Uno de los momentos más significativos de la experiencia fue una ceremonia con ayahuasca, una preparación tradicional utilizada por distintas comunidades amazónicas en rituales espirituales. Conte participó de esta práctica acompañado por los responsables del lugar y, posteriormente, compartió algunos detalles de lo que había vivido. También publicó imágenes en las que se lo vio tocando instrumentos y disfrutando del paisaje serrano.