Puerto Madryn: hallan 5 ballenas muertas en 48 horas La creciente mortalidad de ballenas francas australes en Chubut activó protocolos ante el temor de la peor temporada histórica. Por Agregar C5N en









Investigan la muerte masiva de ballenas y temen un récord histórico superior a 2012. Redes sociales

La aparición constante de ballenas muertas en la costa de Puerto de Madryn, puso en alerta a las autoridades ambientales de la provincia de Chubut. La preocupación se sintió en estos últimos días por la aparición de 5 ejemplares sin vida en tan sólo 48 horas.

Además, se vieron varios varamientos de los cetáceos en las últimas jornadas, incluyendo las zonas céntricas cerca de las calles Roca y 9 de julio, y en sectores de Playa Kaiser, la Curva del Indio, Playa Paraná, y el área comprendida entre Prefectura y el Club Náutico Atlántico Sud.

Ante la gravedad de la situación, el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral mandó a recolectar y analizar las muestras biológicas para conocer el motivo de los decesos.

Hasta ahora, el 2012 fue el año que tiene el récord histórico de 113 ballenatos muertos registrados, y según los datos de este 2026 el número de mamíferos marinos gigantes podría ser superior.

Posible bacteriaHallaron cinco ballenas muertas en menos de 48 horas en Puerto Madryn. Las autoridades investigan las causas de la mortandad y advierten que esta temporada podría superar el récord registrado en 2012, cuando se contabilizaron 113 ballenatos sin vida. https://t.co/ajitFMhfJL — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 14, 2026 Entre las hipótesis que maneja la Secretaría de Ambiente de Chubut podría tratarse de una bacteria presente en el ecosistema marino que cause un cuadro infeccioso grave en las crías de ballenas. En este sentido, los especialistas pidieron además de las muestras de los animales, que se investiguen las condiciones ambientales de las aguas de los golfos Nuevo y San José.

Protocolo de seguridad para la población Las autoridades de Puerto Madryn recordaron las medidas de prevención vigentes ante el hallazgo de una ballena varada, sea viva o muerta: No acercarse ni tocar al animal bajo ninguna circunstancia.

Evitar que las mascotas se aproximen o entren en contacto con los restos. Notificar de inmediato a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre o a la Secretaría de Ambiente de Chubut al teléfono 280-4670760