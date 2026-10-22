La inversión sostenible pierde impulso en Argentina y el financiamiento bancario cayó 17%

En la misma línea, la emisión de bonos sociales, verdes y sustentables se redujo 48%. También se advierte una fuerte desigualdad territorial y dificultades para conectar el capital con los proyectos.

El financiamiento sostenible y la inversión de impacto en Argentina muestran señales de pérdida de dinamismo , en un contexto marcado por la concentración territorial de las organizaciones receptoras y las dificultades para conectar a los inversores con proyectos que buscan generar resultados sociales y ambientales positivos.

Así lo revela el informe Mapeo de inversión de impacto en Argentina 2025, elaborado por el Centro de Estudios en Sustentabilidad e Innovación Social (CESIS) de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, junto con Fundación Alimentaris.

El estudio identificó durante 2025 un total de u$s2.171 millones en financiamiento sostenible e inversión de impacto, distribuidos en 543.735 operaciones. Del capital movilizado, el 92% correspondió a instrumentos de financiamiento sostenible y el 8% a inversiones de impacto, dos modalidades relacionadas, pero con características y criterios de clasificación diferentes.

“En América Latina, la información sobre inversión de impacto está fragmentada debido a que no hay metodologías de medición consensuadas y buena parte de los datos no es pública. Por estas razones, el actual mapeo es tan relevante, ya que pone a disposición información abierta para dimensionar cuánto capital movilizan el financiamiento sostenible y la inversión de impacto en Argentina. Desde hace ocho años, la Universidad Austral construye esta evidencia en alianza con actores del ecosistema”, resalta Fernanda Figueroa, directora del Mapeo y profesora e investigadora asociada del CESIS de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

Por su parte, Eugenia Concina Haín, directora de Programas de Prosperidad de la Fundación Alimentaris, agregó: “Construir evidencia rigurosa y comparable en el tiempo es clave para entender un mercado que todavía está en formación. Los datos muestran que el desafío no es solo movilizar más capital, sino generar las condiciones para que llegue a proyectos con impacto medible y retornos sostenibles. Este mapeo es un logro colectivo, fruto de un ecosistema de organizaciones activas y perseverantes, y esperamos que ayude a orientar decisiones para fortalecerlo”.

El retroceso del financiamiento sostenible

Uno de los principales hallazgos del informe es la caída del financiamiento sostenible canalizado a través del sistema bancario. Sobre la base de una muestra constante de seis entidades, el volumen de créditos sostenibles registró una disminución acumulada del 17% en términos reales entre 2023 y 2025, equivalente a una reducción del 12% cuando los montos se expresan en dólares corrientes.

La evolución de este segmento muestra que el financiamiento pasó de u$s1.287 millones en 2023 a u$s1.223 millones en 2024 y u$s1.136 millones en 2025, considerando únicamente los bancos que aportaron información en los tres períodos. La pérdida de impulso también se observa en el mercado de capitales.

Las emisiones de bonos sociales, verdes y sustentables (SVS) alcanzaron los u$s472 millones en 2025, un 48% menos que en 2023, cuando habían registrado un máximo de u$s910 millones. Además, su participación en el total de obligaciones negociables colocadas en el mercado local pasó del 12% en 2023 a menos del 3% en 2025.

La contracción se registra, asimismo, en las inversiones de impacto realizadas por fuera del sistema bancario y del mercado de capitales. Al comparar un panel constante de inversores y excluir las operaciones extraordinarias de gran magnitud, el capital invertido durante 2025 cayó un 17% respecto del promedio anual de 2023-2024, mientras que la cantidad de operaciones se redujo aproximadamente un 30%. Los investigadores advierten que estas comparaciones corresponden a muestras constantes de entidades e inversores y, por lo tanto, no pueden extrapolarse automáticamente al conjunto del mercado argentino. Una marcada concentración territorial La distribución geográfica constituye otro de los principales desafíos identificados.

El 88% de las organizaciones receptoras de inversión de impacto relevadas opera en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. La provincia de Buenos Aires representa por sí sola el 51% de la muestra, seguida por Córdoba (16%), CABA (14%) y Santa Fe (7%). Tucumán concentra el 3%, mientras que el 9% restante corresponde, en conjunto, a organizaciones que operan en Chaco, Misiones, Salta, La Pampa, La Rioja y Mendoza.

Esta distribución pone de manifiesto una importante brecha territorial en el ecosistema de inversión de impacto. Si bien los datos corresponden a las 87 organizaciones receptoras identificadas en el relevamiento y no permiten establecer qué proporción del dinero se destinó a cada provincia, muestran una fuerte concentración de la actividad en la región central del país.

El informe identifica la necesidad de promover condiciones que faciliten el acceso al financiamiento en otras regiones y contribuyan al desarrollo de un mercado de inversión de impacto más federal. Inversiones de corto plazo y rentabilidad competitiva El estudio también permite conocer las características de las operaciones realizadas.