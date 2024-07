En una publicación en su red social, Truth Social, Trump se burló del presidente estadounidense, luego de los múltiples fallidos que expuso públicamente, previo a que retire su postulación a la reelección. "¡Es un nuevo día y Joe Biden no recuerda haber abandonado la carrera ayer!" , escribió el líder del Partido Republicano.

En tal sentido, afirmó que el mandatario del país norteamericano coordinó contactos con otros jefes de Estado. "Está exigiendo su agenda de campaña y concertando conversaciones con los presidentes Xi de China, y Putin de Rusia, sobre el posible inicio de la Tercera Guerra Mundial", marcó. Luego agregó que "Biden está '¡agudo, decidido, enérgico, enfadado y listo para la acción!'"

La publicación del candidato republicano se produjo después de que en otro posteo cuestionara al líder demócrata por las condiciones en las que se convirtió presidente de Estados Unidos. "El corrupto Joe Biden no era apto para presentarse a Presidente, y ciertamente no es apto para servir - ¡Y nunca lo fue! Él sólo alcanzó la posición de Presidente por mentiras, Fake News, y no salir de su Sótano", lanzó.

Truth Social Trump La publicación de Donald Trump. Truth Social

Estados Unidos: tras la renuncia de Joe Biden, qué dicen las encuestas sobre Kamala Harris y Donald Trump

La baja de la candidatura presidencial de Joe Biden, si bien pedida por muchos sectores, causó un huracán en la política de Estados Unidos y abre interrogantes de cara a las elecciones del 5 de noviembre. El Partido Demócrata debe reorganizarse y definir a su postulante para enfrentar al republicano Donald Trump, y todo apunta a la actual vicepresidenta, Kamala Harris.

Una encuesta de la firma Bendixen & Amandi Inc. le da una ventaja de un punto a la vicepresidenta sobre el republicano, a quien superaría por 42%-41%, con un 12% de indecisos y un 3% de apoyo a otros candidatos.

En otro sondeo realizado por CNN y SSRS, Trump se impone con un 47% de los votos, mientras que Harris sumaría 45%. En esta encuesta, la vicepresidenta mejora el porcentaje de Biden, que obtendría un 43%.

Por su parte, el estudio de opinión hecho por NPR el pasado 12 de julio, anticipó una ajustada victoria de la demócrata, que obtendría un 50% de los votos, contra el 49% de Trump.

En cuanto al interior del partido, un relevo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC mostró que aproximadamente seis de cada diez demócratas consideraron que Harris haría un buen trabajo como presidenta, mientras que el 20% no cree que lo haría, y el mismo porcentaje dijo no saber lo suficiente como para opinar.