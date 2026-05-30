30 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Caso Agostina Vega: las hipótesis que investiga la Justicia tras el hallazgo sin vida

Mientras avanza la investigación por la muerte de la joven de 14 años, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió en sus últimas horas y cómo llegó su cuerpo al descampado. El principal sospechoso, Claudio Barrelier, permanece detenido.

Por
Caso Agostina Vega: las hipótesis que investiga la Justicia tras el hallazgo sin vida

Tras el hallazgo de los restos de Agostina, la joven de 14 años que había sido vista por ultima vez el 23 de mayo, los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis para reconstruir el recorrido de la víctima y establecer quién sería el responsable del aberrante crimen.

Marcha por jusiticia por la aparicion sin vida de Agostina Vega.
Te puede interesar:

Con carteles y quema de gomas, los vecinos se movilizan para pedir justicia por Agostina

Según trascendió, el hallazgo se produjo en un sector de la zona sudeste de la capital provincial, donde en los últimos días se habían concentrado los operativos de rastrillaje coordinados por la Policía de Córdoba. En el lugar también trabajaron equipos especializados y personal de áreas de seguridad.

La noticia generó una profunda conmoción que tras confirmarse el fatal desenlace, vecinos y familiares se autoconvocaron y cortan la autopista.

Noticia en desarrollo...

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cuerpo de Agostina Vega fue hallado sin vida una semana después de su desaparición.

Tras una semana de búsqueda, encontraron sin vida a Agostina Vega

play

Renunció el abogado defensor de Claudio Barrelier

play

La mamá de Agostina Vega sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital

play

Caso Agostina: el antecedente que podría complicar a Barrelier

“No voy a parar hasta encontrar a Agostina, aseguro su padre. 

El papá de Agostina Vega apuntó contra Barrelier y aseguró que no actuó solo: "Hay cómplices"

Ubicaron a Claudio Barrelier en el lugar donde realizarn los rastrillajes.

Búsqueda de Agostina: el ministro de Seguridad reveló una pista inédita que complica al detenido

Rating Cero

El legado del maestro mendocino no dejó de expandirse incluso en sus últimos años.

Murió Julio Le Parc, el gran maestro argentino del arte óptico y cinético

Nenu López le había confesado a Zulli que confía en él, pero que no lo puede tomar como amigo.

Nuevo romance en Gran Hermano: dos participantes se bañaron juntos y se besaron

Charlotte habla en inglés junto a Sebastián Cola y consideran que es para ocultar información del juego.

Gran Hermano advirtió a Charlotte Caniggia y ¿podría ser expulsada?: "Eso está prohibido"

Pampita y Martín Pepa se reconciliaron a menos de un mes de haber anunciado su separación.

La foto que confirma la reconciliación de una reconocida modelo con su novio

Se filtró una cercanía de la China Suárez con un compañero de Mauro Icardi

Se filtró una cercanía de la China Suárez con un compañero de Mauro Icardi: ¿qué pasa entre ellos?

Así fue la impresionante transformación de Kaley Cuoco

Temporada a temporada: así fue la impresionante transformación de Kaley Cuoco

últimas noticias

Caso Agostina Vega: las hipótesis que investiga la Justicia tras el hallazgo sin vida

Caso Agostina Vega: las hipótesis que investiga la Justicia tras el hallazgo sin vida

Hace 29 minutos
Marcha por jusiticia por la aparicion sin vida de Agostina Vega.

Con carteles y quema de gomas, los vecinos se movilizan para pedir justicia por Agostina

Hace 34 minutos
El cuerpo de Agostina Vega fue hallado sin vida una semana después de su desaparición.

Tras una semana de búsqueda, encontraron sin vida a Agostina Vega

Hace 1 hora
El legado del maestro mendocino no dejó de expandirse incluso en sus últimos años.

Murió Julio Le Parc, el gran maestro argentino del arte óptico y cinético

Hace 1 hora
play
Dembelé gritando el 1-1 frente al Arsenal. 

PSG bicampeón de la Champions League: le ganó por penales la final al Arsenal

Hace 2 horas