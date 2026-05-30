Caso Agostina Vega: las hipótesis que investiga la Justicia tras el hallazgo sin vida Mientras avanza la investigación por la muerte de la joven de 14 años, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió en sus últimas horas y cómo llegó su cuerpo al descampado. El principal sospechoso, Claudio Barrelier, permanece detenido. Por Agregar C5N en









Tras el hallazgo de los restos de Agostina, la joven de 14 años que había sido vista por ultima vez el 23 de mayo, los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis para reconstruir el recorrido de la víctima y establecer quién sería el responsable del aberrante crimen.

Según trascendió, el hallazgo se produjo en un sector de la zona sudeste de la capital provincial, donde en los últimos días se habían concentrado los operativos de rastrillaje coordinados por la Policía de Córdoba. En el lugar también trabajaron equipos especializados y personal de áreas de seguridad.

La noticia generó una profunda conmoción que tras confirmarse el fatal desenlace, vecinos y familiares se autoconvocaron y cortan la autopista.

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