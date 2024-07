Donald Trump aprovechó que Joe Biden bajó su candidatura y afirmó que no estaba apto para una reelección

El expresidente de Estados Unidos y candidato del Partido Republicano tildó de "corrupto" al actual mandatario y afirmó que "todos los que lo rodeaban sabían que no era capaz de ser presidente".

En una publicación en su red social, Truth Social, Trump cuestionó a Biden por las condiciones en las que se convirtió presidente de Estados Unidos. "El corrupto Joe Biden no era apto para presentarse a Presidente, y ciertamente no es apto para servir - ¡Y nunca lo fue! Él sólo alcanzó la posición de Presidente por mentiras, Fake News, y no salir de su Sótano", lanzó.