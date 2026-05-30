30 de mayo de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: cómo es el lugar donde encontraron muerta a la adolescente

La menor de 14 años fue hallada sin vida en barrio Ampliación Ferreyra, luego de los rastrillajes. El principal sospechoso fue identificado como Claudio Barrelier y permanece detenido.

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Las autoridades intervinieron por el hecho.

Las autoridades intervinieron por el hecho.

La búsqueda de Agostina Vega tuvo el peor desenlace tras una semana de intensa incertidumbre. Su cuerpo fue hallado sin vida este sábado en un descampado del barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, en las afueras de Córdoba, donde en las últimas horas se habían reforzado los rastrillajes.

Agostina, de 14 años, apareció sin vida en un descampado cercano al barrio Ciudad Ampliación Ferreyra. 
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Tras la presión ejercida por la prensa nacional en torno a la desaparición de la menor de 14 años, se intensificaron los operativos de rastreo en Córdoba. Este sábado, los equipos de búsqueda concentraron sus esfuerzos en una propiedad abandonada, conocida por los vecinos del barrio como La Casona, antiguamente utilizada para la extracción de cal. En ese lugar se encontraron los restos de Agostina que permanecía desaparecida desde el pasado sábado 23 de mayo.

La zona donde fue encontrado el cuerpo corresponde a un descampado ubicado en el límite entre el área rural y la ciudad, al sudeste de Córdoba. Los investigadores llegaron allí a partir de las imágenes captadas por una cámara de un domo policial, que registró el momento en que Claudio Gabriel Barrelier ingresaba al barrio el lunes a las 11:45 y luego se retiraba a las 12:15.

Descampado Ciudad Ampliación Fereyra

El operativo de búsqueda desplegó a unos 250 policías y efectivos de cuerpos especiales, además de equipos con perros rastreadores y drones. “Estamos acá porque una línea investigativa indica que el acusado y detenido estuvo en este lugar antes de su aprehensión”, declaró el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

La pieza clave en la investigación fue la propia confesión de Barrelier que admitió haber estado en el descampado, ubicado a 17 kilómetros de su vivienda en el barrio Cofico. Allí habría llegado Agostina el sábado 23 de mayo, alrededor de las 22:30, tras viajar en remis desde su casa en General Mosconi.

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Por otra parte, vecinos del barrio Ampliación Ferreyra señalaron al móvil de C5N que, pese al accionar tardío de la Policía de Córdoba, ya se comentaba desde hacía varios días que el cuerpo de la menor se encontraba en el descampado. Sin embargo, el operativo policial impedía que los residentes de la zona se acercaran para colaborar en la búsqueda. "Esto se supo desde un principio que estaba acá", expresó un hombre y dio detalles del movimiento de las fuerzas de seguridad.

Descampado Ferreyra

A los numerosos testimonios de vecinos indignados y preocupados por la seguridad de sus hijos, que expresaron además su solidaridad con la familia de Agostina, se sumó un relato particular: la madre de una niña aseguró que su hija había tenido una visión. Según contó, la menor dijo haber visto a una chica llorando en el descampado, el mismo lugar donde finalmente fue hallado el cuerpo sin vida de Agostina Vega.

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