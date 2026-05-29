Taylor Swift: condenaron al hombre que planeó un atentado contra su show en Viena El joven de 21 años admitió los cargos por terrorismo y extremismo islámico. Debido a la amenaza de un posible ataque, en 2024 se cancelaron las tres presentaciones del Eras Tour previstas en la capital de Austria. Por Agregar C5N en









La artista estadounidense canceló tres conciertos por la amenaza terrorista. Redes sociales

Un tribunal de Austria condenó a 15 años de prisión al joven de 21 años acusado de liderar un complot terrorista contra los shows de la cantante Taylor Swift que se iban a realizar en Viena a comienzos de agosto de 2024 como parte de la gira europea del Eras Tour.

La amenaza de ataques contra el público que iba a asistir masivamente al Ernst Happel Stadium hizo que la producción decidiera suspender las tres presentaciones de la estrella pop, generando conmoción en el mundo de la música y dejando a miles de fanáticos sin poder ver el espectáculo.

"El objetivo era matar a una gran cantidad de personas", aseguraron los fiscales durante las primeras audiencias del caso. El acusado admitió los cargos por haber participado del complot mediante un proceso judicial en el que se declaró culpable por varios delitos, relacionados con el terrorismo y extremismo islámico.

La condena de la Justicia europea sienta un precedente para el reclutamiento de jóvenes para actividades terroristas y lleva tranquilidad a los productores de entretenimiento. Desde el episodio se reformularon los operativos de control en los alrededores de los estadios y lugares para shows.

Cómo fue la amenaza de atentado contra el Eras Tour En agosto de 2024 se suspendieron tres conciertos de Taylor Swift en Viena, Austria, debido a amenazas terroristas. En ese momento, las autoridades austríacas detuvieron a dos hombres. Uno de ellos fue el ahora condenado Beran A., presuntamente ligado a ISIS, quien planeaban un atentado suicida en el estadio Ernst Happel.

Las tres presentaciones, anunciadas del 8 al 10 de agosto de 2024, fueron canceladas por la productora Barracuda Music para garantizar la seguridad de los asistentes. Las autoridades calificaron la acción como una tragedia evitada, ante la magnitud que representa la multitud que suele convocar la artista estadounidense.