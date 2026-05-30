30 de mayo de 2026 Inicio
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Habló el abogado de la mamá de Agostina Vega: "Es víctima, no está imputada"

Carlos Nayi negó que Melisa Heredia vaya a ser detenida, también aseguró que el agresor no actuó solo. Tras confirmarse que los restos encontrados en el descampado son de la menor de 14 años, la mujer se descompensó y permanece internada.

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Melisa Heredia

Melisa Heredia, se descompuso y fue trasladada en ambulancia.

El abogado Carlos Nayi habló con los medios tras el hallazgo de los restos de Agostina Vega y aseguró que su representada y madre de la menor, Melisa Heredia, no está imputada y en este momento se encuentra internada en terapia intensiva tras sufrir una descompensación.

Agostina, de 14 años, apareció sin vida en un descampado cercano al barrio Ciudad Ampliación Ferreyra. 
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El representante, habló con Canal Doce y dio detalles sobre el asesinato de la adolescente. Según detalló, el hecho habría ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

También, Nayi consideró que Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento en la causa, habría utilizado una estrategia de engaño para lograr que Agostina accediera a encontrarse con él, "fue una trampa", sostuvo para referirse a la manipulación.

Además, aseguro que el homicida “no actuó solo”.

Carlos Nayi sobre la salud de la mamá de Agostina Vega

Luego, desmintió categóricamente las versiones que estaban circulando y negó que la madre haya sido imputada por el fiscal y aseguró que ella se mantiene como querellante, al igual que el padre de la víctima.

En este sentido, Nayi agregó que el fiscal Raúl Garzón requirió el celular de Heredia, después de una serie de llamados con tono amenazante que recibieron en los últimos días.

Por ultimo, se refirió a la salud de la mujer, y aseguró que Melisa, tras sufrir una descompensación en su casa, se encuentra internada en terapia intensiva. "De ninguna manera. Desmiento que ella, que está viviendo una situación muy dolorosa, que está internada en un hospital de Córdoba, esté imputada", afirmó el abogado.

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