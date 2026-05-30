Con carteles y quema de gomas, los vecinos se movilizan para pedir justicia por Agostina La comunidad y allegados a la familia se movilizan por la Avenida Circunvalación tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de la adolescente, desaparecida hace una semana. El caso conmociona a toda la ciudad de Córdoba. Por Agregar C5N en









Marcha por jusiticia por la aparicion sin vida de Agostina Vega. Redes sociales

Tras concerse el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolscente que era buscada hace una semana en Córdoba, los vecinos y toda la comunidad se movilizaon por la Avenida Circunvalación por el pedido de jusiticia por la menor de 14 años.

"Pedimos jusiticia. A ésto lo sabíamos desde ayer. La Policía siempre lo supo, se demorraon porque quisieron hacer un operativo pantalla", aseguraron los manifestantes.

En protesta por la falta de información hacia la familia, en momnetos de extremo dolor, los participantes de la marcha quemaron gtomas para pedir una respuesta, mientras se espera la palabra oficial de las autoridades de la justicia y la policía cordobesa.

En la casa están los hermanos de la mamá de Melisa Heredia (mamá de la adolescente) Franco y Gastón, que acompañaron a los abuelos de la nena, Miguel y Elisa, y a su hermana en estos días. Hasta el momento no recibieron contención psicológica por parte de los investigadores del caso.

Salieron de la casa de la niña y reocorrieron varias cuadras y volvieron a reunirse con los familiares, para expresarles el apoyo t la contención en tan dramático desenlace, en el barrio General Mosconi. Mientras, el principal sospechoso, Claudio Barrelier, está detenido.

Aún se espera la palabra oficial del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y dej jefe de la Policíade Córdoba. pero trascnedió que "los restos encontrados pertenecen en Ampliación Ferreyra es de Agostina Vega". Cómo fue el hallazgo del cuerpo En el lugar se efectuó un rastrillaje durante el viernes y este sábado, en búsqueda de pruebas, luego de las instrucciones de los investigadores. Siguieron el camino que habría hecho el único detenido Claudio Barrelier, y trabajaron con perros, luego de que el domingo el imputado fuera visto en el lugar. Según el expediente, siguieron el recorrido de un auto Ford K negro que pidió el hombre para ir a hacer trabajos de albañilería el domingo pasado. Los vecnios dijeron que "los perros ladraron mucho a la noche", ese domingo, y que también hay "una chanchería". NOTICIA EN DESARROLLO...