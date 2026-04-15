La Casa Blanca volvió a cruzar al Papa: "Dios estuvo de nuestro lado cuando liberamos Francia de los nazis"

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, insistió en la disputa de Donald Trump contra León XIV al justificar los ataques norteamericanos contra Irán y apeló a un paralelismo histórico con la Segunda Guerra Mundial.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, insistió en la disputa de Donald Trump contra el papa León XIV al justificar los ataques norteamericanos contra Irán y, en ese sentido, apeló a un paralelismo histórico con la Segunda Guerra Mundial.

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"¿Acaso Dios no estuvo del lado de los estadounidenses cuando liberaron Francia de los nazis? Sin duda, creo que la respuesta es sí", se respondió a sí mismo.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en el Vaticano, Brian Burch, alineó su discurso con esta perspectiva y afirmó que su misión diplomática "tuvo el honor de reunirse con miembros del consejo de administración de la Fundación San Juan XXIII durante su visita a Roma. Su labor caritativa apoya la atención pastoral de los católicos en las Fuerzas Armadas y de los pacientes en los centros médicos para veteranos".

La representación gubernamental profundizó sobre esta organización benéfica e hizo hincapié en sus raíces históricas. "También supimos —escribió la Embajada de Estados Unidos en la Santa Sede— que la fundación lleva el nombre de San Juan XXIII por su servicio como capellán militar en el ejército italiano durante la Primera Guerra Mundial. Que Dios bendiga a todos los que sirven en nuestras fuerzas armadas", manifestó Burch al cierre del comunicado.

El presidente de Estados Unidos había acusado al pontífice de ser blando frente a Irán y cuestionó la legitimidad de su elección mediante un mensaje en la red Truth Social. "Debería enfocarse en ser un gran Papa, no un político", apuntó tajante.

"No quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo aquello por lo que me votaron", agregó el mandatario estadounidense.

Trump deslizó en su red social: "No estaba en ninguna lista para ser Papa, la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump". "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano", insistió el jefe de Estado.

El empresario republicano consideró que el sacerdote estadounidense "está dañando a la Iglesia Católica". "La debilidad de León contra el crimen y contra las armas nucleares no me convence, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama", afirmó Trump.