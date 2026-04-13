La Iglesia respaldó al papa León XIV tras los ataques de Donald Trump La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado oficial para destacar el compromiso del pontífice con la paz mundial y su firme rechazo a los conflictos bélicos internacionales. Por + Seguir en







El arzobispo de Mendoza Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su apoyo al papa León XIV en medio de la controversia global desatada por los recientes ataques verbales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los obispos publicaron un documento institucional para manifestar su "cercanía y gratitud" hacia el Sumo Pontífice. Las autoridades eclesiásticas destacaron su palabra clara a favor de la concordia frente a la urgencia de frenar la guerra.

El episcopado nacional valoró el llamado del Santo Padre a construir una paz “desarmada y desarmante". A su vez, los religiosos elogiaron sus reclamos hacia los líderes políticos para que prioricen las "mesas de diálogo y de mediación".

La institución católica subrayó el enérgico rechazo papal a los espacios donde "se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte". Este apoyo discursivo responde al contexto de tensión por los cuestionamientos del mandatario norteamericano sobre la diplomacia del Vaticano.

El texto oficial señala la actual gira apostólica por África como una prueba elocuente de la misión pastoral. Para la Iglesia argentina, este viaje representa un esfuerzo vital para escuchar a los pueblos y promover el respeto mutuo entre las naciones.

La delegación local asumió el objetivo de unir las "energías morales y espirituales" de la humanidad para reparar los daños bélicos.