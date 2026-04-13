13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Giorgia Meloni calificó de "inaceptables" los ataques de Donald Trump al Papa

El presidente de Estados Unidos había cuestionado la labor de León XIV, a quien describió como "débil frente al crimen" y "pésimo en política exterior". La presidenta del Consejo de Ministros de Italia consideró "justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra".

Por
Giorgia Meloni calificó de inaceptables los ataques de Donald Trump al Papa
Europa Press
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Trump afirmó que Irán "tiene interés en llegar a un acuerdo" tras el fracaso de las negociaciones

Meloni fijó su postura a través de un mensaje directo tras una serie de críticas de la oposición por su cautela inicial. "Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre", sentenció la funcionaria. Agregó que el Papa lidera la Iglesia católica y que "es justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra".

El vicepresidente Matteo Salvini se sumó al rechazo y aseguró que la agresión al líder religioso "no es útil ni inteligente". Por su parte, el presidente Sergio Mattarella y figuras de la oposición elogiaron el mensaje de paz papal. La reacción unánime de la dirigencia local mostró una distancia marcada con el estilo de la Casa Blanca.

Esta disputa diplomática coincide con un periodo de desgaste para la administración de Meloni. A fines de marzo, el oficialismo perdió un referéndum clave sobre la reforma judicial, lo que representó su primera derrota electoral de magnitud desde 2022. Analistas locales atribuyen parte de este resultado al desplome de la popularidad de Trump en Italia.

El episodio revela una grieta en la alianza transatlántica y un cambio en la estrategia de la coalición de centroderecha italiana. La necesidad de preservar el vínculo con la Iglesia forzó a la mandataria a confrontar con su antiguo aliado político.

Qué había dicho Donald Trump sobre el papa León XIV

El presidente de Estados Unidos había acusado al pontífice de ser blando frente a Irán y cuestionó la legitimidad de su elección mediante un mensaje en la red Truth Social. El mandatario acompañó sus críticas con una imagen de sí mismo con rasgos mesiánicos, generada por inteligencia artificial. Este hecho amplificó el rechazo de la comunidad internacional y profundizó la crisis diplomática con el Vaticano.

El Sumo Pontífice rechazó las descalificaciones durante su vuelo hacia África y ratificó su postura ante la administración estadounidense. "No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz con el mensaje del Evangelio", aseguró el Papa. El conflicto escaló tras sus reiteradas advertencias contra lo que definió como un "delirio de omnipotencia" en la política internacional actual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump.

Trump anunció que EEUU hundió 158 buques iraníes: "La Armada yace en el fondo del mar"

Reino Unido rechazó participar del bloqueo de Ormuz y tensiona su vínculo con Donald Trump

Reino Unido rechazó participar del bloqueo de Ormuz y tensiona su vínculo con Trump

Donald Trump y una nueva advertencia que podría recalentar el conflicto en Medio Oriente.

EEUU puso en marcha el bloqueo del estrecho de Ormuz y el precio del petróleo vuelve a superar los u$s100

Contundente respuesta del papa León XIV a Donald Trump: No le temo a su administración

Contundente respuesta del León XIV a Trump: "No le temo a su administración"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump cruzó a León XIV: "Debería enfocarse en ser un gran Papa, no un político"

El West Texas Intermediate (WTI) trepó por sobre los u$s104,50 y el Brent alcanzó los u$s102.

El barril de petróleo volvió a superar los u$s100 tras la orden de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Ormuz

Rating Cero

Andrea del Boca en Gran Hermano.
play

Las primeras imágenes de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Mimos que todo lo curan"

Wandagate: la infidelidad de Mauro Icardi.

"Triángulo amoroso": quién es quién en la novela vertical de Wanda Nara que contará el Wandagate

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Según él, el personaje lo dejó encasillado y redujo sus oportunidades de participar en grandes producciones de Hollywood.

Qué fue de la vida del actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo

El hijo adoptado por el conductor y la locutora Marta Moreno se encuentra internado por una grave enfermedad mental.

El difícil momento del hijo de Silvio Soldán: "Silvito tiene un cuadro de salud irreversible"

La película estreno de HBO Max.
play

Esta es la película de terror que acaba de llegar a HBO Max y fue furor en más de 20 países

últimas noticias

Martín Menem junto a Manuel Adorni.

Martín Menem ratificó que Manuel Adorni dará su informe en Diputados: "Compren pochoclos, va a ser picante"

Hace 13 minutos
play
Andrea del Boca en Gran Hermano.

Las primeras imágenes de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Mimos que todo lo curan"

Hace 41 minutos
Sacrificarán a los hipopótamos de la laguna de la Hacienda Nápoles, donde el capo narco tenía un zoo de animales exóticos. 

Colombia: el gobierno exterminará a 80 "hipopótamos de la coca" que eran de Pablo Escobar

Hace 42 minutos
Giorgia Meloni calificó de inaceptables los ataques de Donald Trump al Papa

Giorgia Meloni calificó de "inaceptables" los ataques de Donald Trump al Papa

Hace 1 hora
Bastian Jerez sufrió un accidente en Pinamar.

La madre de Bastian mostró cómo se recupera el niño tras el accidente en Pinamar: "El milagro más lindo que verán"

Hace 1 hora