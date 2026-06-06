7 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo es el último partido de la Selección argentina antes del Mundial 2026

La albiceleste derrotó 2-0 a Honduras en Estados Unidos por un amistoso en la previa de la Copa del Mundo, por lo que ahora buscará llegar de la mejor manera al torneo en el próximo encuentro.

Por
La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.

La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.

X (@Argentina)
Argentina le ganó a Honduras por un amistoso en Estados Unidos.
Te puede interesar:

Sin Messi, Argentina le ganó 2-0 a Honduras por el primer amistoso previo al Mundial

El próximo encuentro de Argentina será contra Islandia, en el marco de su último encuentro antes de la Copa del Mundo que empezará el jueves y en la que la albiceleste integrará el Grupo J. El cruce se llevará a cabo el martes a partir de las 22 en el estadio el estadio Jordan-Hare de Alabama.

Lionel Messi y Lionel Scaloni
Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Lionel Messi y Lionel Scaloni.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 16 de junio de 2018, cuando sorpresivamente empataron 1-1 por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia. En aquel partido, Sergio Agüero abrió el marcador para el conjunto entrenado en ese momento por Jorge Sampaoli y luego lo igualó Alfred Finnbogason, mientras que el astro Lionel Messi erró un penal ya que lo atajó Hannes Halldórsson.

El debut formal de la Selección argentina se producirá el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la escuadra argentina jugará sus compromisos de la fase inicial ante Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27 en la sede de Dallas.

Leonardo Balerdi se lesionó en la Selección argentina y no jugará el Mundial 2026

La Selección argentina había recibido una pésima noticia a horas del amistoso de este sábado contra Honduras, y a días del comienzo del Mundial 2026: el defensor Leonardo Balerdi se lesionó en el último entrenamiento y quedó afuera de la Copa del Mundo.

El entrenador Lionel Scaloni esperó los resultados de los estudios médicos para determinar el grado del inconveniente muscular y definir a un potencial reemplazante. El diagnóstico fue un desgarro para el defensor de Olympique de Marsella.

"Sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", fue el mensaje de la AFA.

Marcos Senesi (Bournemouth), Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta (River), Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe), son los defensores que fueron incluidos en la lista de 55 jugadores y tendrían chance de remplazar a Balerdi, si finalmente queda descartado por Scaloni.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Balerdi sufrió un desgarro.

Alerta en la Selección: se lesionó Balerdi y quedó afuera del Mundial 2026

Balerdi se quedó afuera del Mundial 2026. 

Los candidatos a reemplazar a Balerdi en la lista de la Selección para el Mundial 2026

Argentina chocará contra Honduras.

La Selección enfrenta a Honduras, en la previa del inicio del Mundial

El video de la Selección para el Indio

Otro homenaje de la AFA para el Indio Solari: el video emotivo de la Selección con la frase del cantante para Messi

El entrenador, de 48 años, dejó algunas certezas tras la conferencia.
play

Scaloni, tajante con los jugadores: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera"

El DT no dudó en lamentar la partido de Carlos Alberto Solari.

El mensaje de Scaloni por la muerte del Indio Solari: "Para Argentina es una pérdida importante"

Rating Cero

La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.
play

Histórico: los Fundamentalistas dieron su primer show tras la muerte del Indio Solari

play

Cecilia Moreau, sobre la despedida del Indio Solari: "Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica"

Nora Colosimo y Juan Icardi, unidos por un regalo.

Nora Colosimo recibió un regalo muy especial del papá de Mauro Icardi: "Las mejores"

Pergolini aseguró que tuvo el gusto de conocer al Indio Solari en privado.

"Te lo juro por mis hijos": la increíble coincidencia que unió a Mario Pergolini y al Indio Solari

 Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. tocarán igual este sábado en Comodoro Rivadavia.

Dónde y a qué hora se puede ver el show de los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia

Mariela Prieto se robó todas las miradas por un baile muy particular.

Mariela Prieto bailó muy cerca de otro hombre en Gran Hermano: ¿qué dirá el Turco García?

últimas noticias

play
La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.

Histórico: los Fundamentalistas dieron su primer show tras la muerte del Indio Solari

Hace 55 minutos
El Gobierno sigue provocándose daño a sí mismo.

El pliego de Michelli y la muerte del Indio Solari: el Gobierno se empantana en episodios insólitos

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del sábado 6 de junio de 2026.

Loto Plus: 7 ganadores se repartieron más de $21 millones

Hace 1 hora
La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.

Cuándo es el último partido de la Selección argentina antes del Mundial 2026

Hace 1 hora
play

Cecilia Moreau, sobre la despedida del Indio Solari: "Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica"

Hace 2 horas