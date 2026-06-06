Cuándo es el último partido de la Selección argentina antes del Mundial 2026

La albiceleste derrotó 2-0 a Honduras en Estados Unidos por un amistoso en la previa de la Copa del Mundo, por lo que ahora buscará llegar de la mejor manera al torneo en el próximo encuentro.

La Selección argentina venció 2-0 a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas , por lo que se impuso en el primer amistoso previo al Mundial 2026 que sirvió para que el entrenador Lionel Scaloni analice variantes en el equipo. Ahora la albiceleste se preparará para su siguiente partido, que será el último antes de la Copa del Mundo.

Sin Messi, Argentina le ganó 2-0 a Honduras por el primer amistoso previo al Mundial

El próximo encuentro de Argentina será contra Islandia, en el marco de su último encuentro antes de la Copa del Mundo que empezará el jueves y en la que la albiceleste integrará el Grupo J. El cruce se llevará a cabo el martes a partir de las 22 en el estadio el estadio Jordan-Hare de Alabama.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo el 16 de junio de 2018, cuando sorpresivamente empataron 1-1 por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Rusia. En aquel partido, Sergio Agüero abrió el marcador para el conjunto entrenado en ese momento por Jorge Sampaoli y luego lo igualó Alfred Finnbogason , mientras que el astro Lionel Messi erró un penal ya que lo atajó Hannes Halldórsson.

El debut formal de la Selección argentina se producirá el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium . Posteriormente, la escuadra argentina jugará sus compromisos de la fase inicial ante Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27 en la sede de Dallas .

Leonardo Balerdi se lesionó en la Selección argentina y no jugará el Mundial 2026

La Selección argentina había recibido una pésima noticia a horas del amistoso de este sábado contra Honduras, y a días del comienzo del Mundial 2026: el defensor Leonardo Balerdi se lesionó en el último entrenamiento y quedó afuera de la Copa del Mundo.

El entrenador Lionel Scaloni esperó los resultados de los estudios médicos para determinar el grado del inconveniente muscular y definir a un potencial reemplazante. El diagnóstico fue un desgarro para el defensor de Olympique de Marsella.

"Sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", fue el mensaje de la AFA.

Marcos Senesi (Bournemouth), Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta (River), Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe), son los defensores que fueron incluidos en la lista de 55 jugadores y tendrían chance de remplazar a Balerdi, si finalmente queda descartado por Scaloni.