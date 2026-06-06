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Histórico: el primer show de los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia tras la muerte del Indio Solari

La banda desplegó su música con los temas de los Redondos y la imagen del ídolo desde el escenario del Predio Ferial local. Entre llantos, gritos y banderas, llevaron contención a miles de fanáticos ricoteros.

La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.

La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.

Imagen mojorada con IA

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado cumplieron con el show que tenían previsto este sábado en Comodoro Rivadavia desde antes de conocerse la muerte del Indio Solari. Ante un Polideportivo colmado con fanáticos ricoteros de varias generaciones, los músicos atravesaron momentos de llanto, emoción, gritos y alegría en medio de tanta tristeza.

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El grupo, fundado por el propio Indio, transformó el show en una despedida histórica y lo transmitió en vivo y de manera gratuita para todos sus seguidores a través de su canal de Youtube, para más de 160 mil espectadores.

Con una lista que superó las treinta canciones, la banda entrelazó la etapa solista del Indio con los himnos eternos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El recital empezó con llantos y gritos para "el Mister", después las voces principales se fueron rotando de manera coral entre los guitarristas Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, el tecladista Pablo Sbaraglia. Déborah Dixon, Luciana Palacios pusieron más emoción a la hora de interpretar los temas que todos querían escuchar.

Con intervalos para recuperarse de la emoción, los músicos fueron repasando el repertorio durante casi 3 horas. La misa de despedida fue interrumpida varias veces por fanáticos que se descompensaron: se habían preparado durante meses, sin imaginarse esta dura despedida.

"El indio está presente", eligieron corear los seguidores del músico fallecido, mientras desde el escenario les agradecieron por estar ahí en esa noche especial, por "festejar al Indio" y comenzó otra vez el pogo con Mariposa Pontiac / Rock del País. Fue una primera y única vez en la Patagonia que quedó para la historia.

Embed - Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado - 06/06/2026 Comodoro Rivadavia, Chubut

El show debe continuar

"Estamos en shock. Como todos", escribieron los Fundamenalistas en un comunicado difundido en redes cuando conocieron la trágica noticia del fallecimiento del Indio Solari pero decidieron subirse al escenario igual. Después explicaron que "juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador". "Te amamos, Indio", concluyeron. El recital en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia se conviertió en la primera despedida al ídolo eterno, al mito del rock nacional.

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