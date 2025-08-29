Israel recuperó los cuerpos de dos rehenes asesinados por Hamás

29 de agosto de 2025 Inicio
El Ejército israelí halló los restos de Ilan Weiss, un hombre de 55 años que el grupo terrorista mató el 7 de octubre de 2023. Además, el cadáver de otra persona que se encuentra en "en proceso de identificación".

El cuerpo de Weiss permaneció retenido por Hamás 693 días. 

Redes Isaac Herzog @Isaac_Herzog

Manifestantes cortaron la autopista Ayalon de Tel Aviv y otras rutas del país.
"El cuerpo de Ilan Weiss, quien permaneció secuestrado durante 693 días en Gaza, fue recuperado en una operación militar conjunta de las FDI y el Shabak", comunicaron desde el FDI, el hombre de 55 era del kibutz Be’eri.

El 7 de octubre de 2023, salió de su casa para unirse al equipo de emergencias del kibutz cuando fue asesinado y secuestrado por Hamás. Su esposa, Shiri, de 54 años, y su hija, Noga, de 19, también fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza. Sin embargo, ellas fueron liberadas durante el acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2023.

Según informó el presidente de Israel, Isaac Herzog, ambos cuerpos fueron recuperados mediante un trabajo en conjunto "de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet. Un momento de profundo dolor, pero también de cierre".

Además, Herzog remarcó que "los horrores cometidos por Hamás —asesinato, tortura y secuestro— constituyen crímenes de lesa humanidad. El mundo debe mostrar claridad moral, presionar y actuar para la liberación inmediata de todos los rehenes",

