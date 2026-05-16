Una tragedia sacudió este sábado a Tailandia, luego de un violento choque entre un tren y un micro que transportaba pasajeros, el cual terminó consumido en llamas. El accidente dejó al menos 8 muertos y 25 personas heridas, según confirmaron fuentes policiales y equipos de emergencia.
De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto se desató un incendio de gran magnitud que alcanzó al colectivo y también a varios vehículos que se encontraban en las inmediaciones, entre ellos autos y motocicletas.
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Bomberos y equipos de rescate desplegaron un importante operativo en la zona para asistir a las víctimas y contener el fuego, mientras intentaban retirar a personas atrapadas entre los restos del siniestro.
Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para rescatar a los heridos, utilizando herramientas especiales para acceder al interior de los vehículos dañados y trasladar a los sobrevivientes a distintos centros de salud. En paralelo, los bomberos combatieron las llamas con intensas tareas de enfriamiento para evitar que el incendio siguiera expandiéndose.
Las autoridades señalaron que el fuego finalmente pudo ser controlado, aunque continuaban las tareas de ventilación y revisión del área por la presencia de gases y posibles nuevas víctimas. Por el momento, la causa del accidente permanece bajo investigación.