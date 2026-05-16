Tragedia en Tailandia: al menos 8 muertos y más de 20 heridos por un impactante choque entre un tren y un micro El impacto produjo el incendio inmediato del colectivo, que quedó envuelto en llamas. Autoridades afirmaron que el fuego proveniente del siniestro alcanzó a autos y motos. Por Agregar C5N en









El choque tuvo un saldo de al menos ocho muertos

Una tragedia sacudió este sábado a Tailandia, luego de un violento choque entre un tren y un micro que transportaba pasajeros, el cual terminó consumido en llamas. El accidente dejó al menos 8 muertos y 25 personas heridas, según confirmaron fuentes policiales y equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto se desató un incendio de gran magnitud que alcanzó al colectivo y también a varios vehículos que se encontraban en las inmediaciones, entre ellos autos y motocicletas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Anxiousvids/status/2055645249272205700&partner=&hide_thread=false Impactante Un tren de carga chocó a alta velocidad contra un autobús público (que iba hacia Mega Bangna-Bang Khen) en el cruce ferroviario de Makkasan, Bangkok, Tailandia.



El bus quedó atrapado en las vías por un atasco de tráfico y no alcanzó a salir a tiempo; el impacto lo… pic.twitter.com/VGBycaSls6 — Anxious Vids (@Anxiousvids) May 16, 2026

Bomberos y equipos de rescate desplegaron un importante operativo en la zona para asistir a las víctimas y contener el fuego, mientras intentaban retirar a personas atrapadas entre los restos del siniestro.

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas para rescatar a los heridos, utilizando herramientas especiales para acceder al interior de los vehículos dañados y trasladar a los sobrevivientes a distintos centros de salud. En paralelo, los bomberos combatieron las llamas con intensas tareas de enfriamiento para evitar que el incendio siguiera expandiéndose.